La licence NieR va bien se poursuivre, NieR Automata dépasse les 10 millions de ventes et Replicant, la barre des 2 millions

NiER 10,000,000.000000

La saga NieR a tout d’un petit miracle, puisque le premier volet n’avait pas rencontré le succès et que l’on n’aurait jamais imaginé que NiER Automata cartonne autant. Et pourtant, on vient d’apprendre que le cap des 10 millions de copies a été atteint selon Square Enix. C’est 1 million de jeux en plus depuis le dernier bilan établi en décembre 2024, preuve que le titre attire toujours malgré son âge.

En parallèle, l’éditeur nippon précise que NieR Replicant ver.1.22474487139 a dépassé le cap des 2 millions. Un bien meilleur succès que l’opus d’origine donc, pour ce remaster sorti en 2021 et qui va bientôt célébrer son cinquième anniversaire. Ce sont 500.000 unités supplémentaires qui ont été écoulés depuis le mois de novembre 2022.

Aucune autre annonce majeure n’a été faite en parallèle de ce livestream, bien que l’on peut tout de même noter deux détails très intéressants. Tout d’abord, dans la vidéo de célébration des 10 millions, on peut y découvrir le message que la franchise se poursuivra. Sous quelle forme ? On ne sait pas encore, et les fans n’apprennent rien de vraiment nouveau. Mais on peut imaginer que Yoko Taro et son équipe travaillent dessus, et le timing pourrait nous faire espérer de plus amples informations dans l’année ou d’ici le prochain anniversaire.

La dernière chose à noter est la publication d’un tout nouvel artwork particulièrement joli qui a été diffusé pour fêter ce nouveau cap dans les ventes. De quoi potentiellement changer votre fond d’écran sur votre smartphone. Une bien maigre consolation en attendant une vraie annonce de nouveau jeu.