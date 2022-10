Voice of Cards: The Beasts of Burden

Voice of Cards: The Beasts of Burden est le troisième épisode de la série de JRPG Voice of Cards, mais il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux deux autres pour apprécier celui-ci. Cet opus reprend le même principe que les deux premiers avec un gameplay basé sur les cartes et sur des déplacements de pions. La particularité de cet épisode réside dans le fait de pouvoir capturer les monstres ennemis afin de pouvoir utiliser leurs capacités en combat.