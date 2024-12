Même en 2024, NieR Automata continue à très bien se vendre et atteint les 9 millions de copies écoulées

La fin de YoRHa est encore loin

En temps normal, plus les années passent, plus la courbe de ventes d’un jeu décroît. NieR Automata a décidément de donner tord à cette affirmation puisqu’en 2024, le titre s’est mieux vendu que l’année passée. En jetant un coup d’œil dans le rétroviseur, on constate que c’est en févier de cette année que le jeu de Square Enix dépassait les 8 millions d’exemplaires vendus. Aujourd’hui, alors que 2025 n’est pas encore entamé, NieR Automata célèbre déjà ses 9 millions de ventes.

Il lui aura donc fallu moins d’une année pour vendre 1 million de copies en plus. Comment expliquer cette performance ? On pourrait citer les différentes promotions, mais aussi l’arrivée du DLC consacré au jeu dans Stellar Blade, qui a peut-être amené à un nouveau public. On pourrait également citer la seconde partie de l’anime NieR: Automata Ver1.1a dont la diffusion a eu lieu cet été, motivant peut-être les spectateurs à découvrir le matériau d’origine.

Quoi qu’il en soit, le jeu n’aura même pas attendu de souffler sa huitième bougie pour passer ce cap. Alors l’objectif est maintenant de dépasser le palier symbolique des 10 millions dès l’année 2025, tandis que l’avenir de la série est en train d’être décidé.