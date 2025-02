La saga NieR va fêter ses 15 ans avec un steam spécial le 19 avril prochain

Difficile d’imaginer il y a de cela une quinzaine d’années que la saga NieR en serait là où est elle aujourd’hui. Le premier épisode de la série de Square Enix n’a pas franchement été un succès commercial, mais il a su acquérir un certain statut auprès d’une petite communauté, désireuse d’en voir plus. NieR Automata a tout changé et a permis à la licence d’aller bien plus loin que sa niche de départ, en se vendant à des millions d’exemplaires et en faisant de sa protagoniste une véritable icône. Tant de choses qui font que l’éditeur japonais souhaite fêter comme il se doit le quinzième anniversaire de la série.