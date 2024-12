Nintendo détient désormais 100% de Monolith Soft (Xenoblade)

Nintendo a le 100%

Monolith Soft a été initialement fondé en 1999 par Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi et Yasuyuki Honne. Namco (avant sa fusion avec Bandai) a soutenu financièrement Monolith Soft dès sa création, devenant actionnaire majoritaire avec environ 96 % des parts. En 2007, Nintendo a acquis 80 % des parts de Monolith Soft, faisant de l’entreprise une filiale à part entière. Au fil des années, Nintendo a augmenté sa participation pour atteindre 96 %.

Selon le site officiel de Monolith Soft, le studio est désormais entièrement détenu par Nintendo. Bien que la période exacte de ce rachat minime reste inconnue, les trois fondateurs détenaient encore 4 % du studio en mars dernier. Cela reste une information relativement mineure, mais elle traduit également une pleine intégration au sein de Nintendo. En effet, en plus d’avoir enchaîné les succès critiques et commerciaux avec les jeux de la licence Xenoblade, le studio a également joué un rôle de support technique sur des titres clés de la firme, tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Splatoon 3 et Animal Crossing: New Horizons.

En attendant d’en savoir plus sur les prochains projets de Monolith Soft pour la future console de Nintendo, on attend Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, prévu sur Switch le 30 mars 2025.