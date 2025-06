Xenoblade Chronicles 3, Super Mario Odyssey… Plusieurs jeux Switch sont mis à jour pour être améliorés sur Switch 2

Demain, la Nintendo Switch 2 sera enfin disponible, et avec elle un line-up d’une vingtaine de jeux. Des titres pas franchement récents en dehors de l’exclusivité Mario Kart World, puisque Nintendo veut d’abord faire la part belle aux portages et remasters (pour changer). Et en dehors de ces jeux, des mises à niveau de certains titres comme Zelda: Tears of the Kingdom seront proposées à l’achat. Des mises à jour payantes qui améliorent grandement l’expérience sur Switch 2, alors que des mises à jour plus mineures et gratuites sont désormais disponibles pour quelques autres jeux du catalogue Switch.