Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie

Un autre projet ambitieux qui n’aboutit pas

La nouvelle nous vient de Bloomberg, via Jason Schreier. Le journaliste déclare que, selon des sources, Xbox annule Contraband, l’ambitieux projet d’Avalanche Studios récemment révélé comme étant un jeu service d’action coopératif en monde ouvert. L’offre d’emploi indiquant le mois dernier que le studio recrutait n’aura donc pas été un bon présage pour la suite.

Une information confirmée dans la foulée par Avalanche, sans pour autant évoquer le terme « annulation ». Le studio déclare que « le développement a été stoppé le temps d’évaluer le futur du projet ». Lorsque l’on connait la facilité pour Xbox de couper des développements (et des têtes), comme pour Everwild, Perfect Dark, ou le MMO avorté de ZeniMax, on a du mal à imaginer Contraband redémarrer, et encore moins sainement.

Un nouveau coup dur pour l’équipe d’Avalanche, après des licenciements et des fermetures de studio ntervenus l’an dernier. Vraisemblablement la fin d’un projet qui a laissé des traces, et qui risque de faire d’autres dégâts. Schreier a aussi rapidement glissé que, d’après le porte-parole de Microsoft, OD, le titre de Kojima Productions en collaboration avec Xbox, continue son développement.