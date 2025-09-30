Suite à l’annulation de Contraband, Avalanche Studios ferme l’une de ses antennes et réduit drastiquement ses forces
Si vous pensiez que Contraband avait une chance de survie après sa mise à l’arrêt le mois dernier, vous pouvez définitivement faire une croix dessus. À l’époque, le studio ne voulait pas tirer un trait définitif sur le projet, même si personne n’était dupe. La situation devient aujourd’hui un peu plus claire suite à une annonce postée sur le site officiel d’Avalanche, qui indique qu’il est en grande difficulté.
Des licenciements dans plusieurs branches
Le studio derrière Just Cause est aujourd’hui dans une très mauvaise position suite à l’annulation de Contraband. Avalanche Studios indique maintenant qu’il va fermer son studio basé à Liverpool, entraînant ainsi de nombreux licenciements qui seront cadrés par les lois britanniques. Et il ne faudra pas compter sur une relocalisation, puisque tous les employés de Liverpool seront mis à la porte, tandis que les studios basés à Malmö et Stockholm sont aussi en difficulté. Pas de fermeture ici, mais des licenciements à prévoir au sein de ces équipes qui vont subir une restructuration :
« Notre priorité immédiate est d’offrir le soutien nécessaire à nos employés durant cette période difficile. Malgré ces changements, nous restons engagés dans la volonté de développer des jeux géniaux pour notre communauté passionnée. »
Difficile de croire que l’entreprise pour malgré tout se relever maintenant qu’elle est dans une telle situation. On ignore à ce jour sur quels autres projets le studio peut plancher, sachant que Contraband n’est définitivement pas l’un d’eux. Une triste nouvelle pour une équipe qui a su offrir quelques bons jeux, de la saga Just Cause à Mad Max.
