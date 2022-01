Avalanche Studio travaille sur une nouvelle licence en plus de Contraband

Après s’être illustré sur la saga Just Cause, Avalanche Studios a visiblement eu envie de changer d’air et nous avait annoncé l’année dernière le développement de Contraband, une exclusivité Xbox dont on sait encore peu de choses, si ce n’est qu’elle sera tournée vers le jeu en coopération. Mais ce n’est visiblement pas la seule nouvelle licence dans les cartons du studio.

Plein de projets en préparation ?

We're working on another new IP that's yet to be announced. There are more projects being worked on at Avalanche than most people would expect! — Paul Rustchynsky (@Rushy33) January 1, 2022

L’information nous vient de Paul Rustchynsky, qui est game designer au sein d’Avalanche Studios, qui a posté un tweet (repéré par nos confrères de XboxSquad) mettant en avant les nouveaux locaux du studio à Liverpool. Il précise alors en réponse à un autre tweet que le studio est bien au travail sur une autre nouvelle licence en plus de Contraband :

« Nous travaillons sur une autre nouvelle licence qui n’est pas encore annoncée. Il y a plus de projets en développement chez Avalanche que ce que les gens peuvent penser ! »

Cette réponse nous indique non seulement qu’une nouvelle licence, apparemment en préparation depuis l’année dernière, et sur le point d’être révélée en 2022, mais aussi que d’autres projets sont en cours chez Avalanche Studios. On vous laissera spéculer sur l’identité de ces jeux, mais il n’est pas impossible qu’un nouveau Just Cause soit au moins en discussion, sauf si le studio décide vraiment de mettre de côté la série.