Cela fait des mois que les rumeurs s’enchaînent sur la toile au sujet d’une Xbox Series S aux côtés de la Xbox Series X. Il faut dire que c’est le secret le moins bien gardé au monde étant donné les nombreuses fuites. Mais aujourd’hui, le leak est conséquent : date de sortie, prix et visuels viennent d’être lâchés sur la toile. On fait le point et l’on regroupe toutes les fuites.

MAJ : Microsoft a confirmé les fuites en officialisant les informations ci-dessous avec un tweet. Vous retrouverez ensuite notre article original avec tous les détails.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Date de sortie de la Xbox Series

Avant de continuer, précisons qu’il n’y a encore rien d’officiel de la part de Microsoft. Bien que les éléments soient nombreux (avec visuels à l’appui), gardons tout de même une certaine distance face à ces informations qui pourraient légèrement changer d’ici l’officialisation. Notons tout de même que les images et informations nous viennent de Brad Sams, repris par Windows Central et relayée par Daniel Ahmad, analyste réputé. D’autres internautes ont suivi le pas, en distribuant des morceaux de trailers ou des images tenues secrètes jusqu’à présent.

N’y allant pas par quatre chemins : la Xbox Series X ainsi que la Xbox Series S seraient apparemment lancées à la même date, plus précisément le 10 novembre 2020. Une date cohérente, qui correspond à une période de sorties de jeux assez conséquente. D’ailleurs, notez qu’il s’agit d’un mardi, tout comme ce fût le cas avec la Xbox One X (qui était commercialisée le 7 novembre 2017)

Prix de la Xbox Series X | S

Alors que des visuels sont lâchés dans la nature par d’autres internautes (comme @_h0x0d_ qui nous montre tous les angles de la Xbox Series S), le prix du duo Xbox Series X | S a également fuité. Voici les prix de la future génération de console de Microsoft :

La Xbox Series X sera vendue au prix de 499$

La Xbox Series S au prix de 299$

Un tarif abordable, et qui devrait rassurer bon nombre de joueurs qui ne voulaient pas dépasser le cap symbolique des 500$. A noter que si le prix n’est connu qu’en dollars actuellement, on devrait facilement se tabler sur une conversion à 499€/299€ dans nos contrées, bien que l’on attend officialisation avant de s’avancer sur ce point.

Le Xbox All Access est de la partie

Mieux encore, on apprend que les deux machines profiteront du Xbox All Access, un moyen d’obtenir les consoles avec une offre proche du leasing. Cela serait proposé dans plusieurs pays et cela permettrait aux futurs acheteurs de s’acheter une Xbox Series X | S en échange d’un coût mensuel. Le tout comprendrait un abonnement Xbox Game Pass Ultimate (avec le Game Pass et le Live donc).

35$/mois pendant 24 mois pour l’achat d’une Xbox Series X avec le All Access

Ou 20$ /mois pendant 24 mois pour la Xbox Series S

Microsoft part donc à la fois sur un tarif de intéressant pour ses machines mais également sur des offres de lancement agressives. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante pour faire face à Sony et à sa PlayStation 5.

La Xbox Series S dévoilée

Vous l’avez aperçue tout au long de l’article, Microsoft lancera sa prochaine génération avec deux consoles : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Une offre similaire à la génération actuelle avec la One X et la One S, ce qui permet d’avoir une machine d’entrée de gamme et une premium.

Caractéristiques de la Xbox Series S

Pour l’instant, on ne connait pas précisément les spécificités techniques de la petite sœur. Néanmoins, Daniel Ahmad souligne une différence proche de ce que l’on a connu avec la Xbox One X et la Xbox One S, ce qui justifie d’ailleurs la différence de prix.

Néanmoins, à la vue des premières images et de ce que nous colportent nos confrères de Windows Central et Brad Sams, la Xbox Series S embarquera un SSD très puissant, du RDNA 2 et n’aura pas de lecteur de disque physique. Une toute numérique donc, qui proposera tout de même du raytracing ainsi que la fonctionnalité Quick Resume.

A quoi ressemble la Xbox Series S

Comme vous pouvez le remarquer, la Xbox Series S est très petite. Difficile encore de la comparer à la Xbox Series X mais elle parait au moins deux fois moins épaisse que cette dernière et légèrement moins haute. Elle pourra aussi bien être tenue à la verticale mais pourra également être allongée, un peu à la manière des consoles actuelles.

Quoiqu’il en soit, Microsoft ne devrait plus tarder à officialiser la chose maintenant que la bête est lâchée dans la nature. La présentation devait probablement avoir lieu dans les prochains jours et l’on peut s’attendre à ce que ce ne soit plus qu’une question d’heures maintenant. S’il n’y a probablement plus grand chose à dévoiler, on attend tout de même avec impatience la bande-annonce complète et en haute définition.

Alors, pensez-vous craquer sur la nouvelle génération de Microsoft ? Si oui, sur quelle machine ? Restez connectés sur notre site pour tout connaître de la Xbox Series X | S.