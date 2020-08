Xbox Series S : le nom de la console apparaît sur le packaging d’une manette officielle

Depuis des années, la rumeur qui voudrait que Microsoft propose deux consoles nouvelle génération est un secret de polichinelle. La Xbox Series S, qui serait moins puissante et moins chère que la Xbox Series X, refait parler d’elle aujourd’hui en confirmant une bonne fois pour toute son existence.

C’est via le packaging d’une manette officielle Xbox que le nom de Xbox Series S est visible, grâce à quelques photos qui se sont répandues sur Twitter. Sur la liste des appareils compatibles mentionnés sur emballage, on peut très clairement voir que la Xbox Series S en fait partie : « for Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Android, iOS ».

On trouve même des vidéos d’utilisateurs qui montrent que ce packaging et ces photos ne sont pas truquées.

Another Xbox Series X | S controller has been found in the wild. Both this controller and the one in the Verge article are located in Chicago. If you are in the Chicago area, check your local classifieds, OfferUp, see if you can find more. Source:https://t.co/PmCiWamXdL pic.twitter.com/2elRvErmka

