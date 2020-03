On savait que la Xbox Series X referait parler d’elle cette semaine, notamment via un stream qui aura lieu mercredi à 18 heures. Mais Microsoft a décidé de prendre un peu d’avance en publiant une vidéo qui nous montre la console pour la toute première fois en action. On vous explique absolument tout ce qu’il faut savoir dans cette vidéo qui dévoile énormément d’informations sur la prochaine machine du constructeur.

Le Quick Resume en vidéo

Cette première vidéo a surtout pour but de nous montrer les fonctionnalités inédites de la console, comme la fonction Quick Resume qui permet de lancer plusieurs jeux à la fois, et de jongler entre eux sans perdre sa progression. Le tout est instantané et permet de reprendre votre partie pile à l’endroit où vous avez arrêté de jouer.

Cela permet également de voir un aperçu de l’interface de la console, même si elle est amenée à changer avec le temps. Autre détail intéressant, la vidéo mentionne toujours la fin d’année 2020 pour la sortie de la console, alors que les doutes autour du coronavirus indiquaient que la console pourrait être repoussée. Affaire à suivre.

Les caractéristiques techniques officielles dévoilées

En plus de cela, un billet a été publié sur le site officiel du constructeur, où l’on peut apprendre enfin la totalité des caractéristiques techniques de la console.

CPU : 8x Cores 3.8 GHz Custom Zen 2 CPU

GPU : 12 Teraflops, 52 CUs 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

RAM : 16 GB GDDR6

Disque dur : 1 TB Custom NVME SSD

USB 3.2 avec un support HDD externe

Optical Drive 4K UHD Blu-Ray Drive

Possibilité de 4K 60 fps, jusqu’à 120 fps

Deux fois plus puissante qu’une Xbox One X

Microsoft collabore avec Seagate pour des cartes SSD de 1 To relativement petites, qui pourront donc venir augmenter la capacité de stockage de la console très facilement.

La taille de la console

On notera que les dimensions ont été précisées, et que la console mesurera environ 30 centimètre de haut, pour 15 centimètres de profondeur. « 151mm x 151mm x 301mm » si l’on veut être précis. Microsoft s’est d’ailleurs amusé à comparer cela à un frigo, afin de faire taire ses détracteurs avec un peu d’humour, tandis que Digital Foundry a pu faire une comparaison entre la Xbox Series X et la Xbox One X.

Les différentes technologies embarquées

Microsoft met bien en avant la fonction de Ray-tracing, qui sera très importante pour cette nouvelle génération. On peut voir sur le site la différence que cela aura sur des jeux déjà existants, comme Gears 5 ou Minecraft. Voici un aperçu sur ce dernier issu d’une démo technique :

Gears 5 bénéficiera d’ailleurs d’un sacré boost sur la Xbox Series X. On apprend que le jeu de The Coalition devrait tourner à environ 100 fps, voire même 120 fps en multijoueur. Notez que si vous possédez déjà le jeu, la version Xbox Series X sera gratuite pour vous. Oui, exactement comme c’est le cas avec Cyberpunk 2077.

Question rétrocompatibilité, le constructeur indique vouloir doubler le nombre de jeux qui en bénéficieront, pour que des milliers de titres Xbox, Xbox 360 et Xbox One soient jouables sur la console. Les quatre générations de console seront donc accessibles sur la future machine.

Microsoft souligne également la puissance du GPU et du CPU, ce qui permettra aux développeurs de créer des mondes plus vastes sans sacrifier la vitesse du jeu pour autant. Cela ne devrait pas non plus mettre à mal les ventilateurs de la console, car cette dernière a été pensée pour être silencieuse avant tout.

Xbox Series X’s Parallel Cooling Architecture divides air flow across multiple streams. That means your gaming stays 🔥 while your console stays ❄#PowerYourDreams pic.twitter.com/k1bu9YwlhF — Xbox (@Xbox) March 16, 2020

Un visuel a également été partagé pour les corrections de latence, qui posent des soucis en multijoueur mais aussi en solo, notamment sur les jeux de combat. Grâce à la technologie Dynamic Latency Input (DLI), le temps de latence sera considérablement réduit.

La manette se montre à nouveau

On peut voir avec de nouvelles photos que le D-Pad, ou la croix directionnelle connaît quelques changements, histoire d’assurer une meilleure ergonomie. La manette aura également droit à un bouton Share, et elle devrait être confortable pour tous les types de mains car elle sera plus petite.

Elle pourra également être utilisée sur Xbox One mais aussi avec un téléphone, en couplant cela au xCloud, et marchera en bluetooth pour les appareils Android, iOS et PC.