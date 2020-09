Xbox Series S/X : Le prix de la carte d’extension stockage 1To dévoilé

Après avoir dévoilé leurs caractéristiques techniques, on sait que les Xbox Series S et X seront doté de 512Go de stockage pour la S et de 1 To pour la X. On savait que Microsoft avait noué un partenariat avec Seagate mais on ne connaissait pas encore le prix de ces fameuses cartes d’extension d’un téraoctet. C’est maintenant chose faite avec des précommandes ouvertes sur BestBuy et le moins que l’on puisse dire c’est que ça pique.

Une carte au prix (ou presque) d’une console

Cette fameuse carte d’extension de 1 To vient donc de dévoiler son prix aux États-Unis où elle est affichée à 219,99$ ! Rien que ça, quand on sait que Microsoft met en avant son offre Gamepass, donc potentiellement des centaines de jeux à découvrir et à télécharger qui prendront bien évidemment de la place sur votre machine. Si vous êtes possesseurs d’une Xbox Series S avec 512Go (tarifée à 299$), il faudra donc quasiment payer le prix d’une next-gen pour profiter d’un peu plus de place sur votre disque dur.

On imagine aisément que le prix du côté européen sera sensiblement le même, avec les différentes taxes et autres frais liés au transport. Microsoft avait insisté pour expliquer que la carte mémoire flash NVMe était conçue sur mesure pour reproduire la technologie du SSD interne de la console et ainsi que pas compromettre les performances de la machine sur le chargement des jeux. D’autres constructeurs devraient être certifiés par la firme de Redmond et on peut y espérer une concurrence des prix, Seagate n’étant pas connu pour ses prix bon marché.

En attendant, si vous voulez précommander votre Xbox Series S ou X, c’est par ici qu’il faut se rendre avec une liste détaillée des revendeurs.