Xbox Series X | S : Tout ce qu’il faut savoir (caractéristiques, prix, jeux…)

Révélée en décembre dernier, la Xbox Series X a dévoilé ses informations au compte-goutte, tandis que sa date de sortie et son prix restaient des inconnues. Du côté de la Xbox Series S, c’était là aussi le grand flou, levé hier grâce à un leak qui a forcé la main de Microsoft pour tout nous révéler. Faisons donc le tour complet de tout ce que l’on sait sur des Xbox Series X | S, leurs jeux, prix et caractéristiques techniques.

Quelles sont les caractéristiques techniques des Xbox Series X | S ?

Avec deux machines différentes et un écart de prix conséquent, il faut forcément s’attendre à ce que ces consoles soient quelques peu différentes d’un point de vue technique. Voici la technologie embarquée dans les Xbox Series X | S :

Xbox Series X

CPU : Processeur 8 cœurs AMD Zen 2 3,8 GHz / 3,6 GHz

GPU : AMD Navi RDNA 2, 52 CUs @ 1.565 Ghz

12 TFLOPS

16 Go de GDDR6

1 To de stockage SSD NVME

Ray-Tracing

Variable Rate Shading

Dynamic Latency Input

Xbox Series S

CPU : Processeur 8 cœurs AMD Zen 2 3,8 GHz ou 3,6 GHz

GPU : AMD Navi RDNA 2 20 CUs @ 1.825 Ghz

4 TFLOPS

10 Go de GDDR6

512 Go de stockage SSD NVME

Ray-Tracing

Variable Rate Shading

Dynamic Latency Input

Le design des Xbox Series X | S

Le design de deux machines a toujours été sujet à débat, surtout pour ce qui est de la Xbox Series X. Maintenant que l’on a un aperçu plus clair des deux consoles, voici ce que l’on peut en retenir.

Design de la Xbox Series X

Dès son annonce, la Xbox Series X a été l’objet de nombreux détournements, à cause de sa forme que l’on a peu vu sur une console. Maintenant que le public s’est habitué et qu’il a pu la comparer à la PlayStation 5, la Xbox Series X séduit plus que lors de son reveal.

Mesurant 30 cm de haut pour un carré de 15cm, pesant 4,45 kg, ce bloc noir est pensé pour être aussi bien posé à la verticale qu’à l’horizontal.

On remarque surtout sa grille d’aération sur le dessus, qui permet aux ventilateurs d’évacuer la chaleur pour éviter la surchauffe. Le lecteur se fait discret, et la machine embarque un port de sortie HDMI 2.1 en plus de deux ports USB à l’arrière.

Design de la Xbox Series S

Elle aussi moquée lors de son annonce, la Xbox Series S se veut être nettement plus petite que la Xbox Series S. On ne connaît pas encore ses dimensions exactes, mais Microsoft affirme que cette dernière serait 60% plus petite que la Series X, faisant d’elle la plus petite Xbox jamais produite.

Exit le carré pour faire place à un format rectangulaire plus classique, avec une originalité de taille. La grille d’aération au milieu de la console est relativement imposant, presque autant que celui de la Series S, afin que la chaleur ne soit pas enfermée dans une si petite machine.

Ici, pas de lecteur, ce qui permet de réduire considérablement la taille de la console. L’arrière de la machine n’est pas encore rendu public, mais on suppose qu’il embarquera le même nombre de ports que la Xbox Series X.

L’interface des Xbox Series X | S

Même si aucun grand bouleversement n’est à noter depuis la Xbox One, les Xbox Series X | S embarqueront une nouvelle interface qui se veut être plus claire et plus rapide.

Cette nouvelle interface incorporera des éléments nouveaux, notamment liés à la fonction de Quick Resume, mais aussi à l’aspect communautaire plus travaillé qu’auparavant, qui ira de pair avec le bouton « Share » de la manette pour partager des moments de jeu plus simplement avec vos amis.

Les fonctionnalités de la Xbox Series X | S

Si les deux consoles diffèrent du point de vue de la techniques, elles embarquent toutes les deux les mêmes fonctionnalités, notamment le Quick Resume et le Smart Delivery.

Quick Resume

Le Quick Resume permet de profiter de la puissance de la console pour passer d’un jeu à l’autre sans éteindre le premier jeu. En somme, vous serez en mesure de switcher d’un jeu à un autre en quelques secondes.

Le premier jeu sera alors mis en pause, et vous pourrez le reprendre à n’importe quel moment en quelques secondes. On ne connait par encore la limite de l’utilisation de cette fonctionnalité, mais elle devrait autoriser beaucoup de jeux en simultané.

Smart Delivery

Le Smart Delivery est l’une des promesses majeures des Xbox Series X | S. Cette fonctionnalité est souvent confondue avec la rétrocompatibilité, alors qu’elle est plus avantageuse.

Avec le Smart Delivery, vous êtes en mesure d’acheter un jeu aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series, et y jouer sur n’importe laquelle des consoles.

En clair, si vous possédez un jeu sur Xbox One, vous pourrez y jouer sur Xbox Series, et inversement si cela est permis par le jeu et si le titre est aussi disponible sur la génération actuelle.

Par exemple, il sera possible de jouer sur Xbox One à Assassin’s Creed Valhalla avec une version Xbox Series, et ce sans devoir repasser à la caisse. Ce qui veut dire que le Smart Delivery intégrera le cross-save, et que le Game Pass est forcément concerné. Cela fonctionne aussi bien pour les versions physiques des jeux que pour les versions dématérialisées.

Cette fonctionnalité sera utilisé par Microsoft dans une majorité des titres first party à venir, et les éditeurs tiers seront libres de l’utiliser ou non. Voici une liste non-exhaustive des titres qui utiliseront le Smart Delivery :

La rétrocompatibilité

A l’instar de la Xbox One, les Xbox Series X | S seront elles aussi rétrocompatibles. Cela concernera plus d’un millier de jeu en provenance de la première Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One. De quoi assurer un catalogue très grand dès la sortie des consoles, qui est amené à s’étendre au fil des années.

La manette

Cette nouvelle manette, qui ressemble à s’y méprendre à la Microsoft Xbox Elite Série 2, promet d’être légèrement plus petite pour s’adapter à toutes les mains et incorporera quelques amélioration. Le d-pad a été revu pour une meilleur précision et les gâchettes devraient être plus agréables et moins glissantes. Pour ce qui est du coloris, seules les manettes noires et blanches ont été montrées jusqu’à présent.

La plus grosse innovation vient de bouton « Share », qui permettra de partager nos contenus directement sur les réseaux ou à d’autres joueurs, à la manière de ce que la DualShock 4 propose actuellement.

Il est important de noter que même si ce Xbox Wireless Controller sera vendu avec les machines, les anciennes manettes Microsoft seront également compatibles avec les Xbox Series X |S.

Les jeux des Xbox Series X | S

Pour le moment, on ne connaît pas encore le line-up complet pour les consoles Xbox Series X | S. Néanmoins, plusieurs éditeurs ont pris la parole pour annoncer quelques jeux qui seront bien disponibles au lancement des machines.

Tous les jeux listés n’incluent pas les titres rétrocompatibles, étant donné que plus d’un millier de jeux de précédentes générations le seront. On parle ici seulement des jeux optimisés pour les Series X | S, qui ont confirmé leur arrivée le jour de la sortie de la console :

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des annonces, tout comme notre autre liste complète qui s’attarde aussi sur les jeux confirmés sur la période de lancement.

Quel est le prix des Xbox Series X | S ?

Le nerf de la guerre, au-delà du jeu, c’est le prix. Microsoft l’a bien compris et c’est pour cela que le constructeur propose deux machines pour cette nouvelle génération. Tandis que la Xbox Series S se veut nettement plus accessible, pour un public plus occasionnel ou ne disposant pas de téléviseur 4K, la Xbox Series X parlera avant tout à ceux qui souhaitent profiter au maximum de la nouvelle génération.

Avec l’écart entre les caractéristiques que l’on a pu voir plus haut, il était normal de ressentir aussi cette différence dans les prix des deux consoles. Voici le tarif conseillé de la Xbox Series X et la Xbox Series S :

Xbox Series X : 499 euros

Xbox Series S : 299 euros

Où et quand précommander les Xbox Series X | S ?

Histoire de laisser les joueurs préparer leur carte bleue, Microsoft a annoncé que les précommandes pour les Xbox Series X | S démarreront dès le 22 septembre prochain. L’heure exacte de l’ouverture des précommandes n’est pas encore connu.

Vous pourrez retrouver la console sur les site marchands comme Amazon. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook, où nous vous tiendrons informé de chaque nouveau détail sur ces précommandes.

Qu’est ce que l’offre Xbox All-Access ?

Si mettre autant d’argent d’un seul coup vous fait peur, vous pouvez vous tourner vers l’offre Xbox All Access, qui est un abonnement qui vous permet d’obtenir la console de votre choix en payant une certaine somme par mois.

Disponible aux Etats-Unis depuis un moment pour la précédente génération, le programme arrive enfin en France. Il comprendra en plus de la console, un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, et s’étalera sur deux ans. Voici les tarifs des différentes offres :

Abonnement Xbox All Access pour Xbox Series X + Xbox Game Pass Ultimate : 34,99 euros par mois pendant 24 mois

Abonnement Xbox All Access pour Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate : 24,99 euros par mois pendant 24 mois

Quand sortent les Xbox Series X | S ?

Dernière information à prendre en compte et non des moindres, la nouvelle génération pour Microsoft débutera dès le début du mois de novembre, comme on pouvait s’en douter.

Ainsi, la Xbox Series X et la Xbox Series S seront toutes les deux disponibles dès le 10 novembre. On suppose que la PS5 sortira dans les jours qui suivent ou dans une période très rapprochée, afin de coïncider avec la sortie des autres jeux prévus sur les deux machines.

Maintenant que l’on sait tout ce qu’il a à savoir sur la Xbox Series X et la Xbox Series S, il ne reste plus qu’à attendre les précommandes et d’avoir des précisions sur le line-up.