Xbox Partner Showcase : Voici le résumé de toutes les annonces (Armatus, Tides of Annihilation, Vampire Crawlers…)

Vous trouverez ici l’intégralité des annonces du Xbox Partner Showcase du 20 novembre 2025.

Armatus

Date de sortie : 2026

Le showcase a démarré avec l’annonce d’Armatus, qui signe ici le grand retour de Counterplay Games, un studio qui revient de loin après l’enfer vécu sur Godfall. On le pensait même mort et enterré, mais le voici avec ce nouveau jeu d’action rogue-lite qui nous permettra d’aller arpenter les rues de Paris pour aller tuer du démon par douzaines. On incarnera ici un guerrier invoqué par un Ordre mystérieux, qui doit faire le ménage dans notre capitale dépeuplée d’humains, en enchainant les runs et en trouvant des armes différentes sur le chemin. Le jeu sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et même Switch 2, avec une disponibilité dans le Game Pass.

The Mound: Omen of Cthulhu

Date de sortie : été 2026

Le jeu coopératif The Mound: Omen of Cthulhu est venu nous rappeler qu’il nous proposera une expérience où il faudra faire attention à tout ce qui nous entoure, en étant attentif à ce qui est réel et à ce qui ne l’est pas, si vous ne voulez pas faucher vos compagnons par inadvertance. La vidéo présentée dévoile ici un peu de gameplay pour le jeu de Nacon et Ace Team, avec la promesse d’une sortie à l’été 2026.

Dave the Diver

Date de sortie : Disponible dès maintenant

Rien n’arrête Dave the Diver, dont le succès a sans doute été plus grand que ce qu’avait pu anticiper le studio Mintrocket. Alors qu’un nouveau DLC est en préparation pour début 2026 avec de nouveaux biomes à explorer dans la jungle, on apprend surtout que le jeu débarque sur Xbox Series, et même sur Xbox One.

Crowsworn

Date de sortie : Inconnue

Si Hollow Knight Silksong ne vous a pas donné votre dose de metroidvania, vous pourrez surveiller avec attention Crowsworn, qui dévoile du gameplay tout en nous permettant d’admirer son univers sombre dans une nouvelle vidéo. Celle-ci était notamment là pour annoncer que le jeu arrivera dans le Game Pass à sa sortie.

Echo Generation 2

Date de sortie : Inconnue

Le RPG voxel connaitra une suite avec Echo Generation 2, qui dévoile ici ses toutes premières images. Cococucumber reprend ici son univers en nous plaçant dans la peau de Jack, prêt à explorer d’autres dimensions très dangereuses et différentes, avec des alliées inattendus sur la route. Le jeu proposera des combats au tour par tour avec des cartes à utiliser pour déclencher de puissants combos. Des versions PC et Xbox Series sont attendues pour le titre, qui sera disponible l’année prochaine.

Vampire Crawler

Date de sortie : mi-2026

À peine remis de l’annonce d’un Warhammer Survivors, nous voici maintenant face à l’annonce d’un autre spin-off pour le jeu de poncle, et très différent de ce que l’on est en droit d’attendre. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (c’est bien son nom complet) est donc un jeu de cartes avec des éléments de rogue-lite dans lequel vous pourrez explorer des donjons en étant équipé de votre meilleur deck. Vous pourrez ici créer des combos avec vos cartes, avec un rythme de jeu très soutenu, même si l’on reste sur du tour par tour. Le titre sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et mobiles l’année prochaine.

007 First Light

Date de sortie : 26 mars 2026

Ce n’était peut-être pas la peine d’annoncer la présence du jeu si ce n’était que pour montrer ça. 007: First Light était bien de la partie, mais seulement pour mettre en avant la voiture de James Bond, l’Aston Martin Valhalla, sans pour autant trop dévoiler trop de gameplay. On aurait pu s’en passer.

Roadside Research

Date de sortie : début 2026

L’un des jeux les plus loufoques de la soirée aura été Roadside Research, qui nous montre des aliens sous couverture travailler dans une station d’essence. Enfin, sous couverture, c’est vite dit, puisqu’ils ne sont pas si incognito que cela et le jeu coop va miser sur cet aspect absurde pour créer des situations délirantes. Là encore, le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass.

Total Chaos

Date de sortie : Disponible dès maintenant

On pensait que si un survival-horror devait sortir aujourd’hui sur Xbox (et sur le Game Pass), il s’agirait de Silent Hill 2 Remake, mais non, c’est finalement Total Chaos qui vous propose aujourd’hui de découvrir son univers inquiétant. Le jeu des créateurs de Turbo Overkill se montre donc une dernière fois en vidéo, en mettant l’accent sur le côté craft des armes que vous allez devoir bricoler avec les ressources du coin pour faire face aux nombreuses créatures démoniaques qui vous attendent.

Reanimal

Date de sortie : 13 février 2026

Si Little Nightmares III n’était pas assez satisfaisant pour vous, c’est sans doute parce que Tarsiers Studio n’était pas aux manettes. Il était trop occupé à développer la suite spirituelle de sa saga avec Reanimal, un titre qui reprend les grandes lignes de la licence Little Nightmares, en poussant un peu plus loin les limites de l’angoisse et de la coopération. Le jeu a enfin fait sa réapparition pour confirmer sa date de sortie, fixée à un mois de février déjà trop chargé, ainsi que la sortie immédiate d’une démo.

Erosion

Date de sortie : printemps 2026

L’un des jeux les plus intéressants du showcase aura été Erosion, un autre jeu à l’esthétique voxel, qui nous demande quant à lui de courir après le temps, puisque chaque mort nous fera bondir d’une décennie en avant. Le monde autour de nous va donc changer entre chaque run au sein de ce jeu d’action en vue isométrique, et il faudra se dépêcher tout en prenant garde à ne pas périr si vous souhaitez retrouver votre famille avant que celle-ci ne meure de vieillesse.

Zoopunk

Date de sortie : 2027

Après F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, le studio TiGames revient avec Zoopunk (déjà annoncé avec une vidéo mettant l’accent sur l’utilisation de l’IA générative), nouvel action-RPG bien plus ambitieux présentant une aventure qui se déroule avant le premier jeu, dans le même univers. Malgré ce contexte de base qui pourra offrir un peu de familiarité, le jeu promet d’être très différent, avec cette fois-ci des environnements et de l’action en 3D pour mettre en scène des combats plus vivants. En dehors du lapin Rayton, on voit aussi que deux autres personnages seront jouables, avec Trixie, une rongeuse rapide comme tout, et Braton le rhino, qui fait plus dans la force brute.

CloverPit

Date de sortie : Disponible dès maintenant

Le rogue-lite basé sur les machines à sous a déjà conquis pas mal de monde, mais le voici maintenant prêt à séduire une tout nouveau public avec son arrivée sur Xbox Series, et naturellement dans le Xbox Game Pass, pour faire encore plus d’heureux. On notera aussi la sortie prochaine d’une DLC.

Hitman X Eminem

Date de sortie : 1er décembre 2025

Étonnamment, chez IO Interactive, le passage le plus captivant du showcase aura été celui consacré à Hitman: World of Assassination. Toujours à la recherche des collaborations les plus improbables, le studio est allé demander à Eminem d’être la prochaine cible temporaire de notre assassin, ou plutôt son alter-ego Slim Shady, qu’il faudra mettre à terre.

Tides of Annihilation

Date de sortie : Inconnue

La présence du jeu d’action avait été confirmée lors de l’annonce de ce showcase, c’est donc sans surprise que l’on a vu Jennifer English, qui donne sa voix à la protagoniste, a servi de narratrice à ce Xbox Partner Showcase, notamment pour nous présenter le gameplay de ce titre qui reprend les légendes arthuriennes à sa sauce. On a ici pu regarder un extrait où Gwendolyn se bat contre la sorcière Tyranoe, mais pas toute seule, puisqu’elle pourra invoquer quelques esprits pour l’aider dans son combat, comme Lamarok qui vient ici lui filer un coup de main.

Raji Kaliyuga

Date de sortie : Inconnue

En guise de conclusion, Nodding Heads Games est venu présenter une suite inattendue, celle de Raji: An Ancient Epic. Raji: Kaliyuga s’inscrit dans le même univers (et son folklore autour de la culture indienne) et nous permet de retrouver Raji, accompagnée par son jeune frère Darsh qui sera ici le second protagoniste de l’histoire. Le deuxième épisode changera de perspective, puisque l’on est ici en face d’un jeu d’action en vue à la troisième personne, sans la caméra isométrique du premier opus. Le jeu arrivera dans le Game Pass dès sa sortie, qui est encore lointaine.

Voilà de quoi mettre fin à ce Xbox Partner Showcase, avec certes des jeux qui ont tendance à trop tirer vers la palette gris-marron en dehors de quelques exceptions plus colorées, mais l’émission restait plaisante à suivre avec quelques annonces qui retiendront l’attention.