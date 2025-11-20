Vampire Survivors se met au jeu de cartes avec Vampire Crawlers, un nouveau spin-off prévu pour 2026

Un combo de spin-offs en vue

C’est durant le dernier Xbox Partner Showcase que ce spin-off a été annoncé, avec une première vidéo pour ce Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (que l’on nommera désormais simplement Vampire Crawlers si ça vous va).

On retrouve ici le rythme effréné de Vampire Survivors dans un deckbuilder rogue-lite où votre but sera de jouer des cartes dans le bon ordre pour créer des combos efficaces avec une chaîne d’action toujours plus grande. Le jeu nous demandera de partir explorer des donjons pour y trouver des trésors tout en augmentant votre niveau, vous donnant ainsi accès à davantage de cartes. Comprenez aussi que la surabondance de récompense sera bien au rendez-vous, pour donner un côté grisant à chaque partie.

Et ce n’est là que le premier spin-off du genre, puisque poncle travaille sur d’autres projets qui promettent de retranscrire ce qui fait la particularité de Vampire Survivors, mais pour l’amener dans d’autres types de gameplay. Un projet secret est déjà en cours, tandis que d’autres sont encore à l’étude avec divers partenaires. Bref, du Vampire-machin, vous allez en manger pendant encore longtemps.