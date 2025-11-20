Zoopunk, préquel de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, dévoile son gameplay orienté action avec plusieurs personnages

Trois anthropomorphes pour le prix d’un

Le studio TiGames dévoile aujourd’hui du gameplay pour son action-RPG Zoopunk, qui nous place dans une époque charnière de cet univers, au moment où la technologie fait un bond considérable et où les machines se retournent contre leurs créateurs. Le lapin Rayton est de retour ici, et il ne sera pas le seul personnage jouable puisqu’il est accompagnée de la rongeuse Trixie, petite, précise et habile, soit tout le contraire de Braton, un féroce rhino qui manie une grosse épée.

Zoopunk proposera cette fois-ci un monde à explorer en 3D, avec des combats dynamiques où nos personnages disposeront de coups spéciaux pour mettre à terre leurs adversaires. Le jeu laisse penser qu’il sera possible de changer de personnage à la volée, avec toute l’équipe présente sur le terrain en même temps. On est donc assez loin de ce que pouvait proposer F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, avec cette fois-ci une structure qui semble un peu plus linéaire et portée sur le grand spectacle.

Zoopunk n’a pas encore de date de sortie annoncée, mais il est prévu sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.