Zoopunk, préquel de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, dévoile son gameplay orienté action avec plusieurs personnages

La première fois que l’on a vraiment vu Zoopunk, le jeu n’aura pas marqué les esprits pour les bonnes raisons. Apparu lors d’un événement Nvidia pour vanter son utilisation de l’IA générative, le titre n’a pas fait forte impression. Il revient aujourd’hui avec une vidéo plus convaincante, diffusée lors du Xbox Partner Showcase, avec des séquences qui montrent un peu plus l’ambition du titre, qui se déroule dans le même univers que F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, des années avant les événements dépeints dans celui-ci.

Cet article peut contenir des liens affiliés

