Armatus : un mélange de Returnal et Remnant dans l’enfer parisien s’annonce pour 2026

Si Retunal et Remnant avaient un enfant

A la vue du trailer dévoilé pour Armatus, difficile de ne pas y avoir une grosse influence au hit de Housemarque : Returnal. On peut y également y avoir une atmosphère proche d’un autre gros jeu d’action : Remnant 2. Dans ce shooter/roguelite en vue TPS, on incarne une entité immortelle armée d’une armure sacrée et chargée de guider les derniers humains survivants d’un ancien ordre religieux, les Armatus. Ces derniers sont réfugiés dans les cathédrales en ruines d’un Paris ravagé par des hordes démoniaques.

Le décor est posé par une ‘voie piétinée’ (Scoured Path) qui serpente à travers des rues fracturées, des matières tordues et des ennemis cauchemardesques. Le jeu s’appuie sur un système procédural où chaque run propose une nouvelle carte, de nouveaux ennemis, de nouveaux défis.

Le gameplay mêle armes à feu sacrées, pouvoirs célestes, grenades empoisonnées, piliers de flammes et une personnalisation profonde. D’après les premières informations disponibles, plusieurs builds et styles seront au programme. On pourra notamment incarner un assassin cosmique, un boucher à la faux ou encore une machine de guerre polyvalente. Sur le plan technique, Armatus promet une intensité maximale et des mécaniques de jeu exigeantes.

Le fait que Returnal fasse des émules n’est en rien une mauvaise chose, bien au contraire. On espère ainsi qu’Armatus tiendra toutes ses promesses.

Armatus sortira en 2026 sur PC, PS5 Xbox Series X|S et Xbox Cloud, avec une disponibilité prévue également via le Xbox Game Pass.