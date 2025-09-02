Xbox Game Pass : Hollow Knight Silksong, Cataclismo, Pat’ Patrouille… Les jeux à venir dans l’abonnement en septembre

Les jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Naturellement, tous les yeux seront rivés sur la sortie de Hollow Knight Silksong. Même si le tarif d’entrée du jeu ne sera pas élevé, beaucoup de personnes profiteront de l’abonnement pour y jouer à moindres frais, en plus des autres sorties à venir durant les prochains jours.

Voici les futures sorties jeux vidéo sur le Xbox Game Pass :

Avec ces nouveaux venus, quelques titres vont quitter le catalogue dès le 15 septembre, à savoir :