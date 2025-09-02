Xbox Game Pass : Hollow Knight Silksong, Cataclismo, Pat’ Patrouille… Les jeux à venir dans l’abonnement en septembre
En ce mois de rentrée, le Xbox Game Pass va vous permettre de faire quelques économies. Devoir jongler entre toutes les sorties du mois ne sera pas chose aisée, surtout pour votre compte en banque, mais l’abonnement de Microsoft vous permettra de découvrir pas mal de jeux à moindre coût. Voici les sorties à venir sur le Xbox Game Pass pour les deux premières semaines de septembre.
Les jeux à venir sur le Xbox Game Pass
Naturellement, tous les yeux seront rivés sur la sortie de Hollow Knight Silksong. Même si le tarif d’entrée du jeu ne sera pas élevé, beaucoup de personnes profiteront de l’abonnement pour y jouer à moindres frais, en plus des autres sorties à venir durant les prochains jours.
Voici les futures sorties jeux vidéo sur le Xbox Game Pass :
- I Am Your Beast (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – Disponible (Ultimate, PC et Standard)
- Nine Sols (Xbox Series X|S) – 3 septembre (Game Pass Standard)
- Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console et PC) – 4 septembre (Ultimate et PC)
- Cataclismo (PC) – 4 septembre (Ultimate et PC)
- PAW Patrol World (Cloud, Console et PC) – 10 septembre (Ultimate, PC et Standard)
- RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) – 16 septembre (Ultimate, PC et Standard)
Avec ces nouveaux venus, quelques titres vont quitter le catalogue dès le 15 septembre, à savoir :
- All You Need is Help (Cloud, Console et PC)
- Wargroove 2 (Cloud, Console et PC)
- We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Console et PC)
