Team Cherry confirme que Hollow Knight Silksong sera bien vendu à seulement 19,99 €
Après un premier jeu vendu à 15 millions d’exemplaires, et après une suite plus massive qui a nécessité 7 années de développement, personne n’aurait reproché à Team Cherry de vendre Hollow Knight Silksong à un tarif premium pour un jeu indépendant. Surtout dans un contexte d’inflation tel qu’aujourd’hui, où le prix des jeux va tout le temps à la hausse jusqu’à atteindre des sommes difficiles à avaler pour le public. Mais, tel un grand prince, Team Cherry a choisi de placer son prochain jeu à un prix qui défie toute concurrence.
Pas de syndrome d’hubris chez Team Cherry
Beaucoup de rumeurs circulaient à propos du prix de Hollow Knight Silksong, qui n’avait pas encore été confirmé alors que le jeu sort cette semaine. Voir le jeu être affiché à 29,99 € n’aurait peut-être pas choqué grand monde. Certains jeux indépendants se positionnent à ces tarifs et se vendent quand même si la proposition suit. Et puisque Silksong bénéficie d’une aura gigantesque, Team Cherry aurait eu toute la légitimité pour proposer le jeu à ce prix.
Mais c’est finalement au prix de 19,99 € que Hollow Knight Silksong sera affiché dans les différentes boutiques. Le studio a confirmé la nouvelle ce matin et confirme ainsi les bruits de couloir à ce sujet. Un tarif presque dérisoire aujourd’hui, qui devrait permettre d’attirer même les moins curieux. Rappelons également que le jeu intégrera le Xbox Game Pass dès sa sortie. Autant dire que ce week-end, attendez-vous à voir beaucoup de monde jouer à cette suite très attendue.
Hollow Knight Silksong sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2
