Team Cherry confirme que Hollow Knight Silksong sera bien vendu à seulement 19,99 €

Pas de syndrome d’hubris chez Team Cherry

Beaucoup de rumeurs circulaient à propos du prix de Hollow Knight Silksong, qui n’avait pas encore été confirmé alors que le jeu sort cette semaine. Voir le jeu être affiché à 29,99 € n’aurait peut-être pas choqué grand monde. Certains jeux indépendants se positionnent à ces tarifs et se vendent quand même si la proposition suit. Et puisque Silksong bénéficie d’une aura gigantesque, Team Cherry aurait eu toute la légitimité pour proposer le jeu à ce prix.

Mais c’est finalement au prix de 19,99 € que Hollow Knight Silksong sera affiché dans les différentes boutiques. Le studio a confirmé la nouvelle ce matin et confirme ainsi les bruits de couloir à ce sujet. Un tarif presque dérisoire aujourd’hui, qui devrait permettre d’attirer même les moins curieux. Rappelons également que le jeu intégrera le Xbox Game Pass dès sa sortie. Autant dire que ce week-end, attendez-vous à voir beaucoup de monde jouer à cette suite très attendue.

Hollow Knight Silksong sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2