Xbox Game Pass : un mois de mars avec Ori, NBA 2K20 et d’autres

Après le PlayStation Now, c’est au tour du Xbox Game Pass de dévoiler ses nouveautés pour le mois de mars. Et comme les semaines précédentes avec Kingdom Hearts III ou Yakuza 0, les joueurs abonnés au service seront bien gâtés.

Le prochain Ori disponible le jour de sa sortie

On commence avec NBA 2K20, qui séduira les amateurs de simulation de basket dès le 5 mars prochain, du moins sur console. Il sera accompagné par Train Sim World 2020. La grosse sortie de ce début du mois sera bien entendu Ori and the Will of the Wisps, qui sera disponible sur le Game Pass dès le jour de sa sortie le 11 mars, aussi bien sur console que sur PC.

Le lendemain, les joueurs Xbox et PC pourront essayer Pikuniku, avant de faire leurs armes sur la bêta de Bleeding Edge du 13 au 15 mars (seulement sur console). Les joueurs PC auront quant à eux droit à d’autres jeux durant ce mois de mars, comme Mother Russia Bleeds etThe Lord of the Rings: Adventure Card Game.