Kingdom Hearts III, Yakuza 0 et d’autres arrivent sur le Game Pass

Une nouvelle fois, l’offre du Game Pass s’enrichit avec l’arrivée de nouveaux jeux dans le programme. Après Final Fantasy XV et Wolfenstein Youngblood début février, voyons ce que nous réservent ces prochains jours pour les possesseurs de l’abonnement.

Les sorties de fin février

On commence avec les sorties consoles, qui démarrent dès le 20 février avec Ninja Gaiden II. Le 25 février, ce sont trois jeux qui débarqueront, et pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit de Kingdom Hearts III, Wasteland Remastered et Two Point Hospital. On terminera bien le mois de février avec la sortie de Yakuza 0 le 26, et The Jackbox Party Pack 3 le 27 février.

Pour les joueurs PC, on retrouvera également Yakuza 0, Wasteland Remastered et Two Point Hospital, mais aussi la version Game of Thrones de Reigns, ainsi que le sympathique Indivisible. Une fin de mois explosive pour le programme, qui séduit toujours plus de joueurs.