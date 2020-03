Au fur et à mesure du temps, le PlayStation Now commence à montrer les muscles en permettant aux abonnés de jouer à des titres plus récents, comme Horizon : Zero Dawn et Uncharted: The Lost Legacy, du moins durant un temps limité. Aujourd’hui, le service dévoile les arrivées du mois de mars sur son site officiel, et là encore, il y aura de quoi faire.

Onze nouveaux jeux débarquent

Ce mois de mars commence fort, puisque dès aujourd’hui, on peut retrouver plusieurs nouveautés sur le PlayStation Now à commencer par le très bon Control, développé par Remedy. Le titre débarque aux côtés de Shadow of the Tomb Raider, le dernier volet de la trilogie initiée par le reboot de la saga.Ce n’est pas tout, puis que Wolfenstein II: The New Colossus et rejoint aussi les rangs du PS Now, avec les titres suivants :

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Notons également que PUBG est prolongé sur le service, et sera disponible plus longtemps que prévu. Voilà de quoi vous occuper durant des heures si vous êtes abonné au service.