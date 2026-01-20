Xbox Game Pass : Warhammer 40,000: Space Marine II, Death Stranding et d’autres jeux arrivent dans l’abonnement
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Les abonnés au Xbox Game Pass ont eu droit à peu de nouveautés ces dernières semaines, trêve de fin d’année oblige, mais cela ne va pas durer. Le programme des prochains jeux à être ajoutés au service vient d’être dévoilé, et celui-ci est bien chargé, avec des titres assez attendus qui devraient contenter pas mal de monde.
Les jeux de fin janvier dans le Xbox Game Pass
En plus de Resident Evil Village et MIO: Memories in Orbit qui rejoignent l’abonnement Xbox Game Pass dès aujourd’hui, les abonnés auront droit à un tas de nouveaux jeux à découvrir jusqu’à début février. La sortie la plus notable du lot est celle de Warhammer 40,000: Space Marine II, qui avait cartonné lors de sa sortie, à tel point qu’un troisième épisode a été commandé dans la foulée.
Voici la liste des nouveaux jeux qui serontprochainement ajoutés au sein du Xbox Game Pass :
- Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- RoadCraft (PC) – 21 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- The Talos Principle 2 (PC et Xbox Series X|S) – 27 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- Anno: Mutationem (Cloud, PC et Console) – 28 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- Drop Duchy (Cloud, PC et Console) – 28 janvier (Ultimate, Premium, PC)
- MySims: Cozy Bundle (PC) – 29 janvier (Ultimate, PC)
- Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 29 janvier (Ultimate, Premium, PC )
- Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 2 février (Ultimate)
- Final Fantasy II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 3 février (Ultimate, Premium, PC )
Derrière toutes ces nouveautés, les jeux suivants vont quitter l’abonnement Xbox Game Pass dès le 31 janvier :
- Shady Part of Me (Cloud, PC et Console)
- Cataclismo (PC)
- Starbound (Cloud, PC et Console)
- Lonely Mountains: Snow Riders (Cloud, PC et Console)
- PAW Patrol World (Cloud, PC et Console)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC et Console)
- Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC et Console)
Cet article peut contenir des liens affiliés