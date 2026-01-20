Xbox Game Pass : Warhammer 40,000: Space Marine II, Death Stranding et d’autres jeux arrivent dans l’abonnement

Les jeux de fin janvier dans le Xbox Game Pass

En plus de Resident Evil Village et MIO: Memories in Orbit qui rejoignent l’abonnement Xbox Game Pass dès aujourd’hui, les abonnés auront droit à un tas de nouveaux jeux à découvrir jusqu’à début février. La sortie la plus notable du lot est celle de Warhammer 40,000: Space Marine II, qui avait cartonné lors de sa sortie, à tel point qu’un troisième épisode a été commandé dans la foulée.

Voici la liste des nouveaux jeux qui serontprochainement ajoutés au sein du Xbox Game Pass :

Derrière toutes ces nouveautés, les jeux suivants vont quitter l’abonnement Xbox Game Pass dès le 31 janvier :