ANNO: Mutationem

ANNO: Mutationem est un jeu d'action et d'aventure se déroulant dans un univers cyberpunk. Le titre mêle la 2D pixel art à la 3D pour les décors. L'action se déroule en défilement horizontal où la protagoniste, nommée Ann, se bat à l'aide d'une épée contre divers ennemis, et le titre mettra en avant l'exploration afin de découvrir des endroits cacher au sein de la ville et de discuter avec les habitat pour découvrir une histoire complexe et riche en rebondissements.