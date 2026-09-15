La piste Injustice 3 se renforce avec des playtests à venir qui pourraient être consacré au jeu

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Mortal Kombat 1 ayant un peu moins bien fonctionné que le précédent (même s’il s’est vendu par millions), c’est le bon moment pour NetherRealm de faire un pas de côté et de passer à son autre licence fétiche, Injustice. Les rumeurs autour d’un troisième épisode ne vont pas s’atténuer puisque le site EventHubs a remarqué que des playtests sont en ce moment organisés autour d’un jeu qui semble être Injustice 3, ou du moins un jeu similaire.

Injustice 2
Injustice 2 // Source : NetherRealm

Une enquête digne de celles du Chevalier Noir ici

C’est via le site de Good Gamer Group, qui centralise des playtesteurs rémunérés, que la rumeur Injustice 3 reprend de plus belle. Une annonce a été postée ce week-end pour rechercher des gens prêts à jouer à un « jeu de combat AAA », qui serait également un jeu de combat en 2D, qui ne serait pas encore disponible. Cette description permet déjà d’éliminer pas mal de candidats ici, surtout dans la mesure où il existe peu de studios produisant des jeux de combat AAA en 2D.

On pourrait alors chercher quelques exemples du côté du Japon, mais puisque le playtest a lieu en Californie, à Culver City, il est davantage probable que le studio derrière cela soit américain. EventHubs rappelle alors que si les bureaux de NetherRealm sont situés à Chicago, ce n’est pas le cas de Warner Bros, qui possède des locaux à New York, ainsi qu’à Culver City. Puisqu’il s’agit d’un AAA, l’hypothèse d’un test autour de DCKO ne tient pas non plus. Autant d’indices qui laissent donc penser qu’il s’agit là d’une production NetherRealm.

Reste à savoir s’il s’agit d’une nouvelle licence, d’un nouveau Mortal Kombat, ou bien d’Injustice 3. Mais puisque les bruits de couloir s’intensifient à propos de ce dernier, c’est ici le pari le plus sûr.

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