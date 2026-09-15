PowerWash Simulator 2 vous invite à voir la vie en rose avec son DLC Barbie

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Le contraste ne pourrait être plus saisissant. En ce moment, FuturLab éprouve des difficultés et passe par une vague de licenciements suite à l’annulation d’un projet non-annoncé, autre que la saga PowerWash Simulator. Dans le même temps, le studio nous invite dans un monde très coloré et insouciant avec le nouveau DLC de PowerWash Simulator 2.

PowerWash Simulator 2 // Source : FuturLab

Malibu reprend des couleurs pendant que FuturLab souffre

Tout ne va pas bien chez FuturLab, mais le studio espère se refaire une santé avec un DLC Barbie pour PowerWash Simulator 2, qui pourrait rapporter gros. La saga a toujours eu droit à des collaborations plus étonnantes les unes que les autres, en passant par Star Wars, Final Fantasy VII ou bien Tomb Raider, c’est pourquoi il était difficile de prévoir où ce prochain DLC irait.

Direction donc le monde merveilleux de Barbie, qui parlera peut-être à un très grand public qui a envie de se retrousser les manches pour décarcasser les constructions les plus cultes de l’univers géré par Mattel. Car en dehors de la maison de Barbie et de sa décapotable, on retrouve même son avion personnel, jouet très populaire pour les personnes ayant grandi dans les années 90-2000. Votre job sera donc de retrouver ce monde tout rose, bien enfoui sous la crasse.

Ce DLC Barbie pour PowerWash Simulator 2 sera vendu à 7,99 €. On ignore encore sa date de sortie, même si FuturLab nous promet qu’il sera disponible avant la fin de cette année 2026.

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Jaquette de PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2
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Date de sortie : 23/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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