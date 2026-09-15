PowerWash Simulator 2 vous invite à voir la vie en rose avec son DLC Barbie
Le contraste ne pourrait être plus saisissant. En ce moment, FuturLab éprouve des difficultés et passe par une vague de licenciements suite à l’annulation d’un projet non-annoncé, autre que la saga PowerWash Simulator. Dans le même temps, le studio nous invite dans un monde très coloré et insouciant avec le nouveau DLC de PowerWash Simulator 2.
Malibu reprend des couleurs pendant que FuturLab souffre
Tout ne va pas bien chez FuturLab, mais le studio espère se refaire une santé avec un DLC Barbie pour PowerWash Simulator 2, qui pourrait rapporter gros. La saga a toujours eu droit à des collaborations plus étonnantes les unes que les autres, en passant par Star Wars, Final Fantasy VII ou bien Tomb Raider, c’est pourquoi il était difficile de prévoir où ce prochain DLC irait.
Direction donc le monde merveilleux de Barbie, qui parlera peut-être à un très grand public qui a envie de se retrousser les manches pour décarcasser les constructions les plus cultes de l’univers géré par Mattel. Car en dehors de la maison de Barbie et de sa décapotable, on retrouve même son avion personnel, jouet très populaire pour les personnes ayant grandi dans les années 90-2000. Votre job sera donc de retrouver ce monde tout rose, bien enfoui sous la crasse.
Ce DLC Barbie pour PowerWash Simulator 2 sera vendu à 7,99 €. On ignore encore sa date de sortie, même si FuturLab nous promet qu’il sera disponible avant la fin de cette année 2026.