PowerWash Simulator 2 vous invite à voir la vie en rose avec son DLC Barbie

Malibu reprend des couleurs pendant que FuturLab souffre

Tout ne va pas bien chez FuturLab, mais le studio espère se refaire une santé avec un DLC Barbie pour PowerWash Simulator 2, qui pourrait rapporter gros. La saga a toujours eu droit à des collaborations plus étonnantes les unes que les autres, en passant par Star Wars, Final Fantasy VII ou bien Tomb Raider, c’est pourquoi il était difficile de prévoir où ce prochain DLC irait.

Direction donc le monde merveilleux de Barbie, qui parlera peut-être à un très grand public qui a envie de se retrousser les manches pour décarcasser les constructions les plus cultes de l’univers géré par Mattel. Car en dehors de la maison de Barbie et de sa décapotable, on retrouve même son avion personnel, jouet très populaire pour les personnes ayant grandi dans les années 90-2000. Votre job sera donc de retrouver ce monde tout rose, bien enfoui sous la crasse.

Ce DLC Barbie pour PowerWash Simulator 2 sera vendu à 7,99 €. On ignore encore sa date de sortie, même si FuturLab nous promet qu’il sera disponible avant la fin de cette année 2026.