007 First Light prend encore du retard sur Switch 2, pas de sortie prévue pour cette année

Nintendo peut attendre

Il faut se montrer sacrément patient pour découvrir l’aventure du jeune James Bond de 007 First Light sur la console de Nintendo. Alors que les autres plateformes ont eu droit au jeu en mai dernier, ce portage demande beaucoup de temps et de ressources. Plus que prévu, puisque après avoir annoncé que le jeu sortirait sur Switch 2 cet été, IO Interactive décide de repousser cette version au mois de mars 2027 :

« Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience de découvrir les origines réinventées de Bond sur Nintendo Switch 2, et nous apprécions énormément votre enthousiasme. Afin de garantir la qualité d’expérience attendue par les joueurs, nous avons décidé de reporter la sortie à mars 2027, la date précise sera communiquée ultérieurement. Ce délai supplémentaire servira à peaufiner les performances du jeu sur Nintendo Switch 2. »

C’est tout de même un sacré report, même le studio semble en voir le bout. Après une démo à la Gamescom, il entend bien montrer le jeu sur Switch 2 au Tokyo Game Show, de quoi l’aider à recueillir de nouvelles impressions pour améliorer l’expérience. Ce n’est pas plus mal si cela permet à ce portage de tourner convenablement sur la machine de Nintendo, mais la patience est décidément de mise.