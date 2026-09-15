007 First Light prend encore du retard sur Switch 2, pas de sortie prévue pour cette année

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IO Interactive n’a pas voulu précipiter la sortie de la version Switch 2 de 007 First Light, et c’est tout à son honneur. Mais peut-être que le studio a tout de même sous-estimé le défi technologique que cela représentait. Alors qu’on attendait ce portage cet été, l’absence de communication autour de celui-ci laissait craindre un report. Celui-ci vient justement d’être officialisé, et il n’est pas négligeable.

007 First Light // Source : IO Interactive

Nintendo peut attendre

Il faut se montrer sacrément patient pour découvrir l’aventure du jeune James Bond de 007 First Light sur la console de Nintendo. Alors que les autres plateformes ont eu droit au jeu en mai dernier, ce portage demande beaucoup de temps et de ressources. Plus que prévu, puisque après avoir annoncé que le jeu sortirait sur Switch 2 cet été, IO Interactive décide de repousser cette version au mois de mars 2027 :

« Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience de découvrir les origines réinventées de Bond sur Nintendo Switch 2, et nous apprécions énormément votre enthousiasme. Afin de garantir la qualité d’expérience attendue par les joueurs, nous avons décidé de reporter la sortie à mars 2027, la date précise sera communiquée ultérieurement. Ce délai supplémentaire servira à peaufiner les performances du jeu sur Nintendo Switch 2. »

C’est tout de même un sacré report, même le studio semble en voir le bout. Après une démo à la Gamescom, il entend bien montrer le jeu sur Switch 2 au Tokyo Game Show, de quoi l’aider à recueillir de nouvelles impressions pour améliorer l’expérience. Ce n’est pas plus mal si cela permet à ce portage de tourner convenablement sur la machine de Nintendo, mais la patience est décidément de mise.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
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Date de sortie : 27/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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