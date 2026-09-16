On a joué à Wo Long 2: Wings of Ember, dont la date de sortie vient d’être annoncée en compagnie d’une démo limitée

Une démo disponible pendant 2 semaines

Koei Tecmo profite donc de l’ouverture du salon japonais pour annoncer la date de sortie de son jeu. Wo Long 2: Wings of Ember sera disponible le 4 mars 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et même Switch 2, étant donné que le premier épisode est sorti sur Switch il y a peu. L’éditeur précise aussi que le jeu sera disponible dans le Game Pass Ultimate, ce qui était déjà le cas pour le précédent épisode.

De plus, une démo « alpha » est maintenant disponible partout, sauf sur la console de Nintendo. Celle-ci vous laissera même jouer en multijoueur, en vous donnant accès au champ de bataille de Changban aux côtés de Liu Bei. Ne tardez cependant pas, puisque cette démo ne sera accessible que j’au’au 30 septembre prochain.

Nos premières impressions

Si vous n’avez pas forcément envie de tester cette démo vous-mêmes, on peut vous dire ce que l’on en a pensé manettes en mains. Sur le papier, cette suite reprend toutes les bases du premier en se présentant comme un Nioh-like plus porté sur les arts martiaux, avec des tas d’armes différentes. La mécanique principale repose sur le système de moral, que chaque personnage possède et qui détermine en quelque sorte son niveau. Vous devrez aussi vous attaquer à sa jauge d’esprit afin de profiter d’une fenêtre pour lui infliger de gros dégâts, ce qui fait de cette licence une série très portée sur l’offensive, tout en nous demandant de faire attention à notre timing de parade.

Wo Long 2 reprend ces mêmes bases, mais voit plus grand. Les maps du premier jeu comportaient déjà un certain degré d’ouverture vous laissant naviguer entre les lignes ennemies, mais cette suite va beaucoup plus loin. Sans parler de vrai monde ouvert, les frontières des champs de bataille sont repoussées, et on a droit à des cartes immenses avec des parties bien distinctes. Cette ouverture sert grandement la mécanique de moral, puisque votre but sera d’aller fouiller un peu partout des endroits pour y trouver des adversaires à votre niveau, afin de les battre et planter votre étendard dans cette zone pour booster votre moral. En une heure, impossible de faire vraiment le tour de la map qui nous était proposée tant celle-ci regorgeait d’endroits à aller découvrir. Vous pouvez vous attaquer à votre objectif principal en fonçant sur la forteresse devant vous, mais avec un niveau de moral trop bas, il faudra être sacrément doué pour parvenir à vos fins.

À côté de cela, le gameplay se veut toujours aussi dynamique avec des armes comme les nunchakus qui donnent encore plus de rythme aux joutes. On retrouve aussi une parade sautée à placer au bon moment pour déstabiliser les adversaires, preuve d’un système de combat moins terre-à-terre (littéralement) que certains autres jeux du genre.

En dehors de cela, on retrouve la montagne de loot à laquelle on est habitué, avec des équipements à l’élément différent (Eau, Feu, Terre…) pour différencier les builds, ainsi que les personnages des Trois Royaumes que l’on redécouvre sous un autre angle (on a encore quelques traumas en repensant à l’affrontement avec Lu Bu dans le premier opus). Une recette qui a fait ses preuves et qui continue de marcher ici, même si le fait de devoir vadrouiller sur la map pour faire baisser la jauge de moral adverse a un côté trop mécanique qui peut grandement lasser à la longue, surtout sur des cartes plus grandes. À voir en mars prochain.