On a joué à Wo Long 2: Wings of Ember, dont la date de sortie vient d’être annoncée en compagnie d’une démo limitée

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La Gamescom nous aura permis de faire un crochet chez Koei Tecmo pour tester Wo Long 2, mais ce n’est qu’à l’occasion de l’ouverture du Tokyo Game Show que l’on a le droit de vous en toucher deux mots. Sans doute parce que c’est à ce moment-là que l’éditeur a décidé d’annoncer la date de sortie du jeu, tout en vous laissant profiter d’une démo, qui a toutefois une durée limitée.

Wo Long 2: Wings of Ember // Source : Koei Tecmo

Une démo disponible pendant 2 semaines

Koei Tecmo profite donc de l’ouverture du salon japonais pour annoncer la date de sortie de son jeu. Wo Long 2: Wings of Ember sera disponible le 4 mars 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et même Switch 2, étant donné que le premier épisode est sorti sur Switch il y a peu. L’éditeur précise aussi que le jeu sera disponible dans le Game Pass Ultimate, ce qui était déjà le cas pour le précédent épisode.

De plus, une démo « alpha » est maintenant disponible partout, sauf sur la console de Nintendo. Celle-ci vous laissera même jouer en multijoueur, en vous donnant accès au champ de bataille de Changban aux côtés de Liu Bei. Ne tardez cependant pas, puisque cette démo ne sera accessible que j’au’au 30 septembre prochain.

Nos premières impressions

Si vous n’avez pas forcément envie de tester cette démo vous-mêmes, on peut vous dire ce que l’on en a pensé manettes en mains. Sur le papier, cette suite reprend toutes les bases du premier en se présentant comme un Nioh-like plus porté sur les arts martiaux, avec des tas d’armes différentes. La mécanique principale repose sur le système de moral, que chaque personnage possède et qui détermine en quelque sorte son niveau. Vous devrez aussi vous attaquer à sa jauge d’esprit afin de profiter d’une fenêtre pour lui infliger de gros dégâts, ce qui fait de cette licence une série très portée sur l’offensive, tout en nous demandant de faire attention à notre timing de parade.

Wo Long 2 reprend ces mêmes bases, mais voit plus grand. Les maps du premier jeu comportaient déjà un certain degré d’ouverture vous laissant naviguer entre les lignes ennemies, mais cette suite va beaucoup plus loin. Sans parler de vrai monde ouvert, les frontières des champs de bataille sont repoussées, et on a droit à des cartes immenses avec des parties bien distinctes. Cette ouverture sert grandement la mécanique de moral, puisque votre but sera d’aller fouiller un peu partout des endroits pour y trouver des adversaires à votre niveau, afin de les battre et planter votre étendard dans cette zone pour booster votre moral. En une heure, impossible de faire vraiment le tour de la map qui nous était proposée tant celle-ci regorgeait d’endroits à aller découvrir. Vous pouvez vous attaquer à votre objectif principal en fonçant sur la forteresse devant vous, mais avec un niveau de moral trop bas, il faudra être sacrément doué pour parvenir à vos fins.

À côté de cela, le gameplay se veut toujours aussi dynamique avec des armes comme les nunchakus qui donnent encore plus de rythme aux joutes. On retrouve aussi une parade sautée à placer au bon moment pour déstabiliser les adversaires, preuve d’un système de combat moins terre-à-terre (littéralement) que certains autres jeux du genre.

En dehors de cela, on retrouve la montagne de loot à laquelle on est habitué, avec des équipements à l’élément différent (Eau, Feu, Terre…) pour différencier les builds, ainsi que les personnages des Trois Royaumes que l’on redécouvre sous un autre angle (on a encore quelques traumas en repensant à l’affrontement avec Lu Bu dans le premier opus). Une recette qui a fait ses preuves et qui continue de marcher ici, même si le fait de devoir vadrouiller sur la map pour faire baisser la jauge de moral adverse a un côté trop mécanique qui peut grandement lasser à la longue, surtout sur des cartes plus grandes. À voir en mars prochain.

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Jaquette de Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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