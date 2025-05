Xbox Game Pass : DOOM: The Dark Ages, Revenge of the Savage Planet ou encore DREDGE inaugurent la sélection de mai

Le mois d’avril fut particulièrement savoureux pour les membres du Xbox Game Pass. Entre South of Midnight, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 et The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered, rien qu’avec ces quatre-là il y avait de quoi faire. Mai ne s’annonce pas mal non plus puisque, entre autres, un certain FPS célèbre et bien bourrin s’apprête à débarquer sur le service de Microsoft.