Blood Moon Breeches Diablo 4 : Jambières de la lune de sang… Comment obtenir cet objet unique ?
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Rédigé par Sheeva
Vous souhaitez parfaire votre build pour votre Nécromancien dans Diablo 4, ainsi, vous êtes à la recherche de la pièce d’équipement unique “Jambières de la lune de sang”, aussi connues sous leur nom anglais “Blood Moon Breeches” ? À la bonne heure, on a toutes les informations que vous recherchez dans ce guide !
Ce guide Diablo 4 de l’objet unique “Jambières de la lune de sang”, sous son nom anglais “Blood Moon Breeches”, détient toutes les informations de la dernière mise à jour (2.6).
Comment obtenir les “Jambières de la lune de sang” (Blood Moon Breeches) dans Diablo 4 ?
Ces jambières uniques, destinées au Nécromancien dans Diablo 4, peuvent être obtenues via plusieurs activités. Toutefois, avant d’entrer dans le détail, gardez en tête qu’elles apparaissent bien plus fréquemment dans les niveaux de difficulté Tourment. Alors n’hésitez pas faire quelques passages dans la Fosse de l’Artificier pour être en mesure de gagner en niveau de Tourment.
- Affronter l’Écho du Duriel
- Affronter l’Écho d’Andarielle
- Affronter l’Émissaire de la Haine
- Affronter le Seigneur Zir
- Offrandes torturées des Vagues infernales
- Cabinet des Curiosités (les chances sont minces)
- Coffres divers de Sanctuaire (les chances sont minces)
Contrairement aux objets uniques mythiques, celui-ci ne peut pas être fabriqué. La seule façon de l’obtenir est de le récupérer en butin sur un ennemi : autrement dit, tout repose sur votre chance.
Quels sont les effets des “Jambières de la lune de sang” dans Diablo 4 ?
Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les statistiques des “Jambières de la lune de sang” de Diablo 4.
- 1.500 Armure
- Vos invocations ont [7.0 – 10.0]% de chances d’appliquer aléatoirement Décrépitude ou Vierge de fer lorsqu’elles infligent des dégâts.
- Vous infligez [50 – 60]%[x] de dégâts critiques supplémentaires aux cibles adverses affectées par vos malédictions.
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Date de sortie : 06/06/2023