Blood Moon Breeches Diablo 4 : Jambières de la lune de sang… Comment obtenir cet objet unique ?

Ce guide Diablo 4 de l’objet unique “Jambières de la lune de sang”, sous son nom anglais “Blood Moon Breeches”, détient toutes les informations de la dernière mise à jour (2.6).

Comment obtenir les “Jambières de la lune de sang” (Blood Moon Breeches) dans Diablo 4 ?

Ces jambières uniques, destinées au Nécromancien dans Diablo 4, peuvent être obtenues via plusieurs activités. Toutefois, avant d’entrer dans le détail, gardez en tête qu’elles apparaissent bien plus fréquemment dans les niveaux de difficulté Tourment. Alors n’hésitez pas faire quelques passages dans la Fosse de l’Artificier pour être en mesure de gagner en niveau de Tourment.

Affronter l’Écho du Duriel

Affronter l’Écho d’Andarielle

Affronter l’Émissaire de la Haine

Affronter le Seigneur Zir

Offrandes torturées des Vagues infernales

Cabinet des Curiosités (les chances sont minces)

Coffres divers de Sanctuaire (les chances sont minces)

Contrairement aux objets uniques mythiques, celui-ci ne peut pas être fabriqué. La seule façon de l’obtenir est de le récupérer en butin sur un ennemi : autrement dit, tout repose sur votre chance.

Quels sont les effets des “Jambières de la lune de sang” dans Diablo 4 ?

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les statistiques des “Jambières de la lune de sang” de Diablo 4.