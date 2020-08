The Big Con

The Big Con nous met dans la peau d'une jeune escroc du nom de Ali qui a décidé de récolter par elle-même une grosse somme d'argent afin de rembourser un usurier et de sauver le vidéo-club de ses parents. Plongée dans une Amérique des années 90, notre protagoniste va devoir redoubler d'efforts et d'inventivité afin d'escroquer et de voler le plus de personnes possible, et ce, même si sa mère n'approuve pas totalement ses agissements.