Heir of perdition Diablo 4 : héritier de perdition… comment obtenir cet objet unique ?

Ce guide de l’objet unique “Héritier de perdition”, sous son nom anglais “Heir of perdition”, détient toutes les informations de la dernière mise à jour (2.6) de Diablo 4.

Comment obtenir le heaume “Héritier de perdition” (Heir of perdition) dans Diablo 4 ?

Ce heaume ancestral mythique unique peut s’obtenir de bien des façons dans Diablo 4. Néanmoins, avant de faire étalage de toutes les activités qui donnent une chance de l’obtenir, nous tenons à souligner que cet objet apparaît dans les butins des adversaires de Tourment I. Dans les niveaux de difficulté inférieurs, cet objet ne tombera jamais.

Affronter Belial en mode Tourmenté (meilleure chance de l’obtenir)

Affronter l’Écho de Lilith (une chance notable de faire tomber des objets uniques mythiques)

Cabinet des Curiosités (les chances sont minces)

À tout le moins, il peut aussi se fabriquer… À condition d’avoir toutes les ressources nécessaires avec vous !

Comment fabriquer le heaume “Héritier de perdition” (Heir of perdition) dans Diablo 4 ?

Il est possible de fabriquer des objets uniques mythiques auprès du joaillier dans Diablo 4. Et pour être en mesure de fabriquer cet objet, vous aurez besoin de quelques ressources rares.

2 étincelles sublimées

6 runes Jah

6 runes Que

6 runes Gar

Il est possible d’obtenir les runes un peu partout dans Sanctuaire, notamment en les fabriquant chez le Joaillier, mais les étincelles sublimées c’est une autre histoire.

Les étincelles sublimées peuvent s’obtenir en recyclant une arme unique mythique (1), en éliminant un Uber Boss (aléatoire), en vainquant un écho de Lilith (1 par saison) ou en participant aux événements de la Fête des Mères.

Quels sont les effets du heaume “Héritier de perdition” dans Diablo 4 ?

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les statistiques du heaume unique mythique “Héritier de perdition” de Diablo 4.