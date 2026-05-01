Greater Lair Key Diablo 4 : Clé de repaire supérieure… Comment en acquérir ?

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Vous souhaitez tenter votre chance sur un boss de repaire dans Diablo 4, mais il vous manque une clé de repaire supérieure (greater lair key) pour être en mesure de récupérer son butin ? Pas de tracas, on vous explique dans ce guide la petite nouveauté apportée dans le fonctionnement des repaires survenue à la suite de la mise à jour de l’extension Lord of Hatred.

Clé de repaire Diablo 4
Clé de repaire Diablo 4

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Jaquette de Diablo IV
Diablo IV
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Date de sortie : 06/06/2023

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