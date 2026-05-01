Greater Lair Key Diablo 4 : Clé de repaire supérieure… Comment en acquérir ?

Que vous soyez à la recherche des clés de repaire ou que vous souhaitiez savoir à quoi elles peuvent bien servir, qu’importe ! Dans ce guide Diablo 4, on vous explique la petite nouveauté apportée aux boss de repaires.

À quoi servent les clés de repaire dans Diablo 4 ?

Avec la nouvelle mise à jour de Diablo 4: Lord of Hatred (2.6) , le système de farm des boss de repaire a été totalement revu. Jusqu’alors, il fallait obtenir des ressources bien spécifiques pour chaque boss. Or, dorénavant, les ressources ont été mutualisées en deux types de clés pour faciliter le farm des boss.

Les clés de repaire qui permettent d’affronter les boss de repaire standards, à savoir Grigoire, la Bête dans la Glace, Varshan, Seigneur Zir, Urivar, Bartuc et Astaroth

qui permettent d’affronter les boss de repaire standards, à savoir Grigoire, la Bête dans la Glace, Varshan, Seigneur Zir, Urivar, Bartuc et Astaroth Les clés de repaire supérieures qui permettent d’affronter et de collecter les récompenses de tous les boss de repaire supérieur, incluant Duriel, Andarielle, l’Emissaire de la Haine et le Boucher

Ainsi, vous n’aurez plus la déception de tomber sur les ressources pour un boss que vous ne voulez pas affronter. Vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur la clé qu’il vous faut.

Comment obtenir des clés de repaire dans Diablo 4 ?

Pour les obtenir, vous allez devoir vous prêter à différentes activités dans Sanctuaire. On vous les détaille ci-dessous pour que vous puissiez visualiser toutes les activités en un coup d’œil.

Les offrandes torturées des Vagues infernales

Les Jouvencelles des Vagues infernales

Les caches de l’Arbre des Murmures

Le butin des Boss Mondiaux

Les Bas-Fond de Kurast (en utilisant le tribut des titans)

Le butin des donjons de cauchemar

Les Plans de guerre (en choisissant les clés de repaire comme butin)

Recycler les anciennes ressources auprès de l’Occultiste pour fabriquer des clés

Voilà, vous savez maintenant tout sur les clés de repaire dans Diablo 4. On vous souhaite bonne chance pour tomber sur assez de clés pour que vous puissiez trouver votre bonheur dans la table de loot des boss de repaire !