Xbox Game Pass : Call of Duty: Black Ops Cold War, Speedrunners 2 et d’autres rejoignent l’abonnement

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La rentrée jeu vidéo se prépare à nous assommer, et ce dès les prochains jours. Un événement qui ne perturbera pas les services d’abonnement vidéoludiques, lesquels continuent de réaliser leurs chassés-croisés mensuels ou bi-mensuels. Enfin, du côté du Xbox Game Pass, on se demande s’il ne faudrait quand même pas sonner la cloche pour précipiter le retour en classe, parce que la sélection du jour peine à exciter.

La première fournée de jeux du Xbox Game Pass en septembre 2026 // Source : Xbox

Les jeux à venir en septembre dans le Xbox Game Pass

Rarement le rapport entrées/sorties du Xbox Game Pass n’a autant semblé en défaveur du public. Les excellents Cyberpunk 2077, Dead Cells ou encore Spiritfarer s’éloignent et auront du mal à être comblées par les arrivées certes notables de Speedrunners 2, de COD: Black Ops Cold War ou de l’inévitable RuneScape: Dragonwilds, que vous avez appris à connaître durant toute la saison estivale des conférences.

Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :

  • Shelldiver (Cloud, Console et PC) – 1er septembre (Ultimate, Premium, PC)
  • Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, Xbox Series et PC) – 3 septembre (Ultimate, PC)
  • Dice a Million (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 4 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
  • Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console et PC) – 8 septembre (Ultimate, Premium, PC)
  • The Royal Writ (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 10 septembre (Ultimate, Premium, PC)
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, Xbox Series et PC) – 10 septembre (Ultimate, Premium, PC)
  • RuneScape: Dragonwilds (Cloud, Xbox Series et PC) – 15 septembre (Ultimate, Premium, PC)

Pour le coup, le Xbox Game Pass enregistre plus de départs que d’arrivées, avec les titres suivants qui nous quittent le 15 septembre :

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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