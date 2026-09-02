Xbox Game Pass : Call of Duty: Black Ops Cold War, Speedrunners 2 et d’autres rejoignent l’abonnement

Les jeux à venir en septembre dans le Xbox Game Pass

Rarement le rapport entrées/sorties du Xbox Game Pass n’a autant semblé en défaveur du public. Les excellents Cyberpunk 2077, Dead Cells ou encore Spiritfarer s’éloignent et auront du mal à être comblées par les arrivées certes notables de Speedrunners 2, de COD: Black Ops Cold War ou de l’inévitable RuneScape: Dragonwilds, que vous avez appris à connaître durant toute la saison estivale des conférences.

Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :

Pour le coup, le Xbox Game Pass enregistre plus de départs que d’arrivées, avec les titres suivants qui nous quittent le 15 septembre :