Xbox Game Pass : Call of Duty: Black Ops Cold War, Speedrunners 2 et d’autres rejoignent l’abonnement
La rentrée jeu vidéo se prépare à nous assommer, et ce dès les prochains jours. Un événement qui ne perturbera pas les services d’abonnement vidéoludiques, lesquels continuent de réaliser leurs chassés-croisés mensuels ou bi-mensuels. Enfin, du côté du Xbox Game Pass, on se demande s’il ne faudrait quand même pas sonner la cloche pour précipiter le retour en classe, parce que la sélection du jour peine à exciter.
Les jeux à venir en septembre dans le Xbox Game Pass
Rarement le rapport entrées/sorties du Xbox Game Pass n’a autant semblé en défaveur du public. Les excellents Cyberpunk 2077, Dead Cells ou encore Spiritfarer s’éloignent et auront du mal à être comblées par les arrivées certes notables de Speedrunners 2, de COD: Black Ops Cold War ou de l’inévitable RuneScape: Dragonwilds, que vous avez appris à connaître durant toute la saison estivale des conférences.
Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :
- Shelldiver (Cloud, Console et PC) – 1er septembre (Ultimate, Premium, PC)
- Speedrunners 2: King of Speed (Cloud, Xbox Series et PC) – 3 septembre (Ultimate, PC)
- Dice a Million (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 4 septembre (dorénavant sur le Premium, déjà sur Ultimate, PC)
- Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Console et PC) – 8 septembre (Ultimate, Premium, PC)
- The Royal Writ (Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC) – 10 septembre (Ultimate, Premium, PC)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, Xbox Series et PC) – 10 septembre (Ultimate, Premium, PC)
- RuneScape: Dragonwilds (Cloud, Xbox Series et PC) – 15 septembre (Ultimate, Premium, PC)
Pour le coup, le Xbox Game Pass enregistre plus de départs que d’arrivées, avec les titres suivants qui nous quittent le 15 septembre :
- Commandos: Origins (Cloud, Console et PC)
- Cricket 24 (Cloud, Console et PC)
- Cyberpunk 2077 (Cloud et Console)
- Dead Cells (Cloud, Console et PC)
- Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Console et PC)
- Frostpunk 2 (PC)
- Mullet Madjack (Cloud, Console et PC)
- Spiritfarer (Cloud, Console et PC)
- Superliminal (Cloud, Console et PC)
- Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC)