Double Fine est partant pour Brutal Legend 2, mais demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent

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Opérant désormais à nouveau en solo suite à son divorce avec Microsoft, Double Fine compte se lancer sur de petits projets faciles à réaliser le temps de trouver une idée pour quelque chose à plus grande échelle. C’est pourquoi il organise une game jam en live avec son Amnesia Fortnight 2026, une campagne Kickstarter durant laquelle le public pourra soumettre des idées de jeux, dont une se concrétisera vraiment. Forcément, de nombreux backeurs demanderont à Double Fine de travailler sur un Brutal Legend 2 que l’on attend depuis trop longtemps. Alors le studio a anticipé la chose.

Brütal Legend
Brutal Legend // Source : Electronic Arts

Trouvons 100 millions de personnes avec 1 dollar

Double Fine vient de lancer le top départ de sa campagne Kickstarter durant laquelle vont se concrétiser plusieurs prototypes de jeux, qui mèneront à un seul projet validé qui sortira réellement sur les différentes boutiques en ligne. Il s’agit ici de jeux de l’échelle d’un Kiln, mais certains espèrent malgré tout que le studio a d’autres projets plus ambitieux dans les cartons. Et pourquoi pas Brutal Legend 2 ?

La question revient sans cesse et Double Fine a déjà répété à quel point il était difficile de produire une suite. Mais il s’engage désormais à produire le jeu. Vous ne rêvez pas, Double Fine vous propose bel et bien de réaliser Brutal Legend 2. Du moins à condition de réunir 100 millions de dollars avec ce Kickstarter.

Une blague qui n’en est pas vraiment une, puisque même si le studio s’attend à ce que cela ne se produise pas, il s’engage malgré tout à le faire (il ne prend pas beaucoup de risques). À moins qu’un millionnaire passe dans le coin pour apporter son aide à la campagne de financement (dont le premier palier est seulement à 350 000 dollars), c’est peine perdue, et cela montre au moins que le studio n’a plus les moyens pour un tel projet.

Dommage, mais en attendant, vous pouvez déjà voir tous les concepts sur lesquels Double Fine pourrait travailler durant cette game jam via plusieurs vidéos YouTube.

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Jaquette de Brütal Legend
Brütal Legend
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Date de sortie : 13/10/2009

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026

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