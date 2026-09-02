Double Fine est partant pour Brutal Legend 2, mais demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent

Trouvons 100 millions de personnes avec 1 dollar

Double Fine vient de lancer le top départ de sa campagne Kickstarter durant laquelle vont se concrétiser plusieurs prototypes de jeux, qui mèneront à un seul projet validé qui sortira réellement sur les différentes boutiques en ligne. Il s’agit ici de jeux de l’échelle d’un Kiln, mais certains espèrent malgré tout que le studio a d’autres projets plus ambitieux dans les cartons. Et pourquoi pas Brutal Legend 2 ?

La question revient sans cesse et Double Fine a déjà répété à quel point il était difficile de produire une suite. Mais il s’engage désormais à produire le jeu. Vous ne rêvez pas, Double Fine vous propose bel et bien de réaliser Brutal Legend 2. Du moins à condition de réunir 100 millions de dollars avec ce Kickstarter.

Une blague qui n’en est pas vraiment une, puisque même si le studio s’attend à ce que cela ne se produise pas, il s’engage malgré tout à le faire (il ne prend pas beaucoup de risques). À moins qu’un millionnaire passe dans le coin pour apporter son aide à la campagne de financement (dont le premier palier est seulement à 350 000 dollars), c’est peine perdue, et cela montre au moins que le studio n’a plus les moyens pour un tel projet.

Dommage, mais en attendant, vous pouvez déjà voir tous les concepts sur lesquels Double Fine pourrait travailler durant cette game jam via plusieurs vidéos YouTube.