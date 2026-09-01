Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le patch 1.0.7 permet de cacher les pistolets, voici les autres nouveautés

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

Fort de son succès, Assassin’s Creed Black Flag Resynced s’enrichit et s’améliore au fil des diverses mises à jour depuis son lancement, la dernière en date remontant au début du mois d’août, et permettant notamment de cacher la sarbacane. Aujourd’hui, c’est au tour du patch 1.0.7 de se déployer, apportant alors son lot de petites nouveautés, dont, cette fois, la possibilité de cacher les pistolets.

Assassin's Creed Black Flag Resynced // Source : Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se met à jour

Qu’on se le dise, cette mise à jour 1.0.7 d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced n’apporte rien de vraiment majeur. Mais tout comme la sarbacane le mois dernier, il est désormais possible de masquer complètement les pistolets depuis le menu d’équipement. Toujours dans l’optique de permettre aux joueurs de profiter pleinement des différentes tenues d’Edward Kenway.

Tandis qu’une autre option, permet, quant à elle, de désactiver les effets visuels liés aux perks de certains équipements. Sinon, Ubisoft laisse également planer le mystère autour de l’ajout d’un nouveau « petit compagnon à fourrure » ayant besoin d’aide quelque part dans les Caraïbes…

Ac black flag resynced compagnon 1

Un animal de compagnie à adopter dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced // Source : Ubisoft

Outre ces quelques nouveautés, ce patch affiche également une longue liste de correctifs que vous pouvez retrouver ci-dessous. A noter qu’il sera déployé ce 1er septembre 2026 et qu’il pèsera seulement 1.53 Go sur PS5 contre 15.26 Go sur Xbox Series, tandis qu’il nécessitera 3.86 Go d’espace libre via UbiConnect et 2 Go via Steam.

Liste des correctifs de la mise à jour 1.0.7

Général

  • Correction d’un problème qui pouvait entraîner le naufrage de navires neutralisés après une opération de harponnage.
  • Correction d’un problème qui pouvait faire passer les joueurs à travers le décor lors d’un déplacement rapide vers Principe.
  • Correction d’un problème qui empêchait la révélation de la région après avoir terminé le fort correspondant et atteint 100 % de synchronisation.
  • Correction d’un problème pouvant entraîner l’apparition de navires cibles en dehors de la carte lors de diverses quêtes.
  • Correction d’un problème empêchant de marquer les ennemis en mode « Vision d’aigle » lorsque les barres de santé étaient désactivées dans l’interface.
  • Correction d’un problème empêchant Edward de rester accroupi en mode furtif après avoir quitté le mode Photo.
  • Correction d’un problème entraînant la disparition de la série de quêtes du Padre après modification des paramètres graphiques.

Et bien plus encore !

Gameplay

  • Correction d’un problème où les tonneaux touchés par un pistolet lors d’un abordage ne faisaient pas baisser le moral.
  • Correction d’un problème avec le pistolet « Diabolist » : Edward ne pouvait pas effectuer de mise hors de combat lorsque les ennemis se trouvaient dans un état suspect alors qu’ils étaient en feu.
  • Correction d’un problème qui empêchait Edward d’assassiner les ennemis inspectant la meule de foin dans laquelle il se cachait.
  • Correction d’un problème où les animaux sauvages pouvaient être possédés lorsqu’ils étaient touchés par le pistolet « Gargoyle’s Breath ».
  • Correction d’un problème où Edward pouvait se retrouver figé en plein vol lors d’un assassinat aérien si la cible était tuée par quelqu’un d’autre avant lui.
  • Correction d’un problème où Edward pouvait subir des dégâts provenant de tonneaux proches alors qu’il se cachait accroché au mur.
  • Correction de plusieurs problèmes lors des abordages où Edward pouvait être ignoré par les ennemis après avoir atterri sur le pont.
  • Corrction d’un problème qui empêchait le Padre de suivre Edward lors d’un raid sur un fort.
  • Correction de plusieurs problèmes où les ennemis pouvaient revenir à la vie après avoir lancé une bombe fumigène.
  • Correction de certains problèmes liés à l’apparition soudaine de navires ennemis, provoquant un comportement erratique des autres navires.
  • Correction d’un problème où Edward pouvait être tué pendant un mini-jeu simplement parce qu’un cadavre se trouvait à proximité.
  • Correction d’un problème mineur où Edward pouvait se retrouver coincé dans une boucle consistant à enfoncer la porte de la salle de guerre d’un fort, contraint de revivre la même boucle encore et encore…
  • Correction d’un problème où les animaux pouvaient se comporter de manière erratique après une interaction.

Interface / Menu

  • Correction d’un problème empêchant la mise à jour de plusieurs icônes sur la carte du monde une fois toutes les activités terminées.
  • Correction d’un problème permettant aux joueurs d’observer le HMS Prince à plus de 500 m à l’aide de la longue-vue alors qu’ils se trouvaient dans le brouillard.
  • Correction de problèmes liés au mode Photo lorsque l’arrière-plan du HUD était activé.

Visuels et graphismes

  • Correction d’un problème d’animation : les mains d’Edward n’étaient pas synchronisées avec la barre après la prise d’un fort.
  • Correction de problèmes d’animation mineurs liés au parkour et aux assassinats.
  • Correction d’un problème lié à l’ascenseur des navires qui brillait plus fort que le soleil après l’utilisation de la Vision d’Aigle.
  • Correction d’un problème qui faisait apparaître la sarbacane après avoir harponné un ennemi, même si l’on avait choisi de la masquer.
  • Correction de divers problèmes graphiques liés au chargement.

Stabilité et optimisations

  • Correction de plantages occasionnels qui se produisaient lors de l’ouverture de la boutique ou du panneau « Actualités ».
  • Correction de certains plantages survenant lors de la sélection de navires dans le menu de sélection de la flotte de Kenway.
  • Correction d’un plantage rare sur PS5 lorsque les joueurs sortaient des limites de la zone de jeu.
  • Correction d’autres problèmes mineurs pouvant survenir dans le jeu.

Audio

  • Correction de plusieurs problèmes liés à des effets sonores manquants. Certains effets sonores s’étaient échappés de leurs compartiments et ont été ramenés à leur place.

Sauvegarde / Chargement

  • Correction d’un problème empêchant la lecture de certains morceaux de musique après le chargement d’une partie sauvegardée.
  • Correction d’un problème entraînant l’absence de Stede Bonnet lorsque les joueurs chargeaient une partie sauvegardée antérieure avant d’avoir acheté les sabres britanniques.

Accessibilité

  • Correction de plusieurs problèmes liés au daltonisme pour les préréglages « Rouge-Vert » ou « Bleu-Jaune ».
  • Correction de l’absence de descriptions vocales dans les menus.
  • Correction de l’absence de légendes dans le gameplay.

Spécifique au Steam Deck

  • Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’affichage d’un écran noir lorsque le HDR était activé.

Quêtes (Attention aux spoilers !)

  • « Wayward Souls Rift » : Correction d’un problème lié à des erreurs de chargement de la visibilité des murs de méduses.
  • « Upton Travers » : Correction d’un problème empêchant les gardes britanniques d’interagir avec Upton à moins qu’Edward ne se trouve à leurs côtés.
  • « Upton Travers » : Correction d’un problème provoquant l’attaque d’Edward par les gardes britanniques lorsqu’il était en mode furtif.
  • « Right-Hand Man » : Correction d’un exploit permettant aux joueurs d’atteindre l’objectif sans rien faire.
  • « Everything is permitted » : Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage d’Ah Tabai si Edward assassinait sa cible avant lui. Ah Tabai ne sera plus bloqué en état d’étourdissement si Edward lui vole la mise à mort de sa cible.
  • « The Sage’s buried secret » : Correction d’un problème qui pouvait bloquer James Kidd si Edward le devançait.
  • « The Final Contract » : Correction d’un problème qui permettait au joueur d’attaquer le navire allié The Hollander.
  • « A Proper shipwright » : Correction d’un problème qui faisait apparaître l’un des navires de la flotte britannique hors des limites de la zone de jeu.
  • « Vainglorious Bastards » : Correction d’un problème qui faisait que des trombes marines ne cessaient de tuer Charles Vane et son navire.
Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 09/07/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous permet désormais de cacher la sarbacane

pc ps5 xbox series
Edward Kenway Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft

pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced fête ses 3 millions de ventes pendant qu’Ubisoft promet un mode New Game +

pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced fête ses 3 millions de ventes pendant qu’Ubisoft promet un mode New Game +

Localisation des stèles Mayas – Assassin’s Creed Black Flag Resynced

pc ps5 xbox series
Localisation des stèles Mayas – Assassin’s Creed Black Flag Resynced
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

« Jaskier méritait une extension à part entière » : Fool’s Theory et CD Projekt Red répondent à nos questions autour de The Witcher 3: Songs of the Past
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
« Jaskier méritait une extension à part entière » : Fool’s Theory et CD Projekt Red répondent à nos questions autour de The Witcher 3: Songs of the Past
Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026
Le fameux DLSS 5 de NVIDIA se lance aujourd’hui et arrive bientôt dans NBA 2K27
pc ps5 xbox series switch 2
Le fameux DLSS 5 de NVIDIA se lance aujourd’hui et arrive bientôt dans NBA 2K27
Milki Delivery : Le jeu d’aventure de livraison de lait de Blibloop et Doot Tiny Games (Minami Lane, Kabuto Park) sortira le 17 novembre sur PC
pc
Milki Delivery : Le jeu d’aventure de livraison de lait de Blibloop et Doot Tiny Games (Minami Lane, Kabuto Park) sortira le 17 novembre sur PC
Helix est en vérité une « famille d’appareils », mais Asha Sharma ne veut pas encore confirmer ou non la présence d’un lecteur de disque
Asha-Sharma-CEO-Xbox
The Witcher 4 : CD Projekt Red confirme une version physique sur PlayStation… mais pas forcément avec un disque
The Witcher 4 : CD Projekt Red confirme une version physique sur PlayStation… mais pas forcément avec un disque
Romancing SaGa 3: Destinies United : Un potentiel remake du JRPG de Square Enix listé au Brésil sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch ps4 ps vita xbox one snes switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United : Un potentiel remake du JRPG de Square Enix listé au Brésil sur PC et consoles
On a essayé la ROG Xbox Ally X20 et son écran OLED qui fait une énorme différence
On a essayé la ROG Xbox Ally X20 et son écran OLED qui fait une énorme différence
Don’t Nod se lance dans un nouveau plan de sauvegarde, indiquant que des licenciements sont à craindre
Don’t Nod se lance dans un nouveau plan de sauvegarde, indiquant que des licenciements sont à craindre
Même si Star Wars Zero Company fonctionne bien, son studio est en grande difficulté et n’arrive plus à payer les salaires
pc ps5 xbox series
Même si Star Wars Zero Company fonctionne bien, son studio est en grande difficulté et n’arrive plus à payer les salaires
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous présente Natla et son interprète dans un nouveau journal de développeurs
pc ps5 xbox series switch 2
tomb raider: legacy of atlantis
Capcom annonce Capcom Spotlight et dévoile son line-up pour le Tokyo Game Show, avec Monster Hunter Wilds: Ascendance
pc ps5 xbox series
Capcom annonce Capcom Spotlight et dévoile son line-up pour le Tokyo Game Show, avec Monster Hunter Wilds: Ascendance
Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
pc ps5 xbox series switch
Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences
Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences
Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet
ps5
Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet
On a apprécié la découverte de Sea of Remnants, le monde ouvert qui mélange Persona, pirates et marionnettes
pc ps5 ios android
On a apprécié la découverte de Sea of Remnants, le monde ouvert qui mélange Persona, pirates et marionnettes
The 9th Dragon : On a mis des beignes dans une cité de Kowloon enivrante
pc ps5 xbox series switch
The 9th Dragon : On a mis des beignes dans une cité de Kowloon enivrante
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
ps5
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?
pc ps5 xbox series switch 2
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
pc
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
pc ps5 xbox series
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
Dragon Ball: Gekishin Squadra change totalement de gameplay pour son premier anniversaire en se débarassant du MOBA
Dragon-Ball-Gekishin-Squadra2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
switch 2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu