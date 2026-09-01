Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le patch 1.0.7 permet de cacher les pistolets, voici les autres nouveautés

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se met à jour

Qu’on se le dise, cette mise à jour 1.0.7 d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced n’apporte rien de vraiment majeur. Mais tout comme la sarbacane le mois dernier, il est désormais possible de masquer complètement les pistolets depuis le menu d’équipement. Toujours dans l’optique de permettre aux joueurs de profiter pleinement des différentes tenues d’Edward Kenway.

Tandis qu’une autre option, permet, quant à elle, de désactiver les effets visuels liés aux perks de certains équipements. Sinon, Ubisoft laisse également planer le mystère autour de l’ajout d’un nouveau « petit compagnon à fourrure » ayant besoin d’aide quelque part dans les Caraïbes…

Outre ces quelques nouveautés, ce patch affiche également une longue liste de correctifs que vous pouvez retrouver ci-dessous. A noter qu’il sera déployé ce 1er septembre 2026 et qu’il pèsera seulement 1.53 Go sur PS5 contre 15.26 Go sur Xbox Series, tandis qu’il nécessitera 3.86 Go d’espace libre via UbiConnect et 2 Go via Steam.

Liste des correctifs de la mise à jour 1.0.7

Général

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le naufrage de navires neutralisés après une opération de harponnage.

Correction d’un problème qui pouvait faire passer les joueurs à travers le décor lors d’un déplacement rapide vers Principe.

Correction d’un problème qui empêchait la révélation de la région après avoir terminé le fort correspondant et atteint 100 % de synchronisation.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’apparition de navires cibles en dehors de la carte lors de diverses quêtes.

Correction d’un problème empêchant de marquer les ennemis en mode « Vision d’aigle » lorsque les barres de santé étaient désactivées dans l’interface.

Correction d’un problème empêchant Edward de rester accroupi en mode furtif après avoir quitté le mode Photo.

Correction d’un problème entraînant la disparition de la série de quêtes du Padre après modification des paramètres graphiques.

Et bien plus encore !

Gameplay

Correction d’un problème où les tonneaux touchés par un pistolet lors d’un abordage ne faisaient pas baisser le moral.

Correction d’un problème avec le pistolet « Diabolist » : Edward ne pouvait pas effectuer de mise hors de combat lorsque les ennemis se trouvaient dans un état suspect alors qu’ils étaient en feu.

Correction d’un problème qui empêchait Edward d’assassiner les ennemis inspectant la meule de foin dans laquelle il se cachait.

Correction d’un problème où les animaux sauvages pouvaient être possédés lorsqu’ils étaient touchés par le pistolet « Gargoyle’s Breath ».

Correction d’un problème où Edward pouvait se retrouver figé en plein vol lors d’un assassinat aérien si la cible était tuée par quelqu’un d’autre avant lui.

Correction d’un problème où Edward pouvait subir des dégâts provenant de tonneaux proches alors qu’il se cachait accroché au mur.

Correction de plusieurs problèmes lors des abordages où Edward pouvait être ignoré par les ennemis après avoir atterri sur le pont.

Corrction d’un problème qui empêchait le Padre de suivre Edward lors d’un raid sur un fort.

Correction de plusieurs problèmes où les ennemis pouvaient revenir à la vie après avoir lancé une bombe fumigène.

Correction de certains problèmes liés à l’apparition soudaine de navires ennemis, provoquant un comportement erratique des autres navires.

Correction d’un problème où Edward pouvait être tué pendant un mini-jeu simplement parce qu’un cadavre se trouvait à proximité.

Correction d’un problème mineur où Edward pouvait se retrouver coincé dans une boucle consistant à enfoncer la porte de la salle de guerre d’un fort, contraint de revivre la même boucle encore et encore…

Correction d’un problème où les animaux pouvaient se comporter de manière erratique après une interaction.

Interface / Menu

Correction d’un problème empêchant la mise à jour de plusieurs icônes sur la carte du monde une fois toutes les activités terminées.

Correction d’un problème permettant aux joueurs d’observer le HMS Prince à plus de 500 m à l’aide de la longue-vue alors qu’ils se trouvaient dans le brouillard.

Correction de problèmes liés au mode Photo lorsque l’arrière-plan du HUD était activé.

Visuels et graphismes

Correction d’un problème d’animation : les mains d’Edward n’étaient pas synchronisées avec la barre après la prise d’un fort.

Correction de problèmes d’animation mineurs liés au parkour et aux assassinats.

Correction d’un problème lié à l’ascenseur des navires qui brillait plus fort que le soleil après l’utilisation de la Vision d’Aigle.

Correction d’un problème qui faisait apparaître la sarbacane après avoir harponné un ennemi, même si l’on avait choisi de la masquer.

Correction de divers problèmes graphiques liés au chargement.

Stabilité et optimisations

Correction de plantages occasionnels qui se produisaient lors de l’ouverture de la boutique ou du panneau « Actualités ».

Correction de certains plantages survenant lors de la sélection de navires dans le menu de sélection de la flotte de Kenway.

Correction d’un plantage rare sur PS5 lorsque les joueurs sortaient des limites de la zone de jeu.

Correction d’autres problèmes mineurs pouvant survenir dans le jeu.

Audio

Correction de plusieurs problèmes liés à des effets sonores manquants. Certains effets sonores s’étaient échappés de leurs compartiments et ont été ramenés à leur place.

Sauvegarde / Chargement

Correction d’un problème empêchant la lecture de certains morceaux de musique après le chargement d’une partie sauvegardée.

Correction d’un problème entraînant l’absence de Stede Bonnet lorsque les joueurs chargeaient une partie sauvegardée antérieure avant d’avoir acheté les sabres britanniques.

Accessibilité

Correction de plusieurs problèmes liés au daltonisme pour les préréglages « Rouge-Vert » ou « Bleu-Jaune ».

Correction de l’absence de descriptions vocales dans les menus.

Correction de l’absence de légendes dans le gameplay.

Spécifique au Steam Deck

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’affichage d’un écran noir lorsque le HDR était activé.

Quêtes (Attention aux spoilers !)