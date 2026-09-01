Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences

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En ce moment, Sony est la bête noire du public et cela ne tient qu’à une décision : celle d’arrêter de produire des jeux sur disques dès 2028. On penserait que le constructeur aurait envie de se faire tout petit étant donné que la grogne est encore vive, mais il doit faire face à quelques actions en justice à ce propos, ou du moins à des potentiels procès qui s’en rapprochent. Comme l’action déposée en juin dernier par un groupe de consommateurs auprès du tribunal californien.

Le logo de PlayStation // Source : Sony

Sony montre qu’il est conforme à la loi californienne

Cette action vise à défendre les consommateurs en modifiant les termes que l’on peut voir sur le PlayStation Store. Le groupe de plaignants estime que le PlayStation Store n’est pas conforme à la loi californienne qui précise que le paiement d’un jeu numérique ne garantit pas son accès permanent, et encore moins la propriété. En somme, une question de petites lignes lors d’un achat qui ne seraient pas très claires. Si Sony précise que les conditions d’utilisation de PlayStation et de licence sont bien indiquées lors de l’achat d’un jeu, via des documents qui peuvent être ouverts par le consommateur, le groupe de plaignants pense que cela n’est pas assez visible.

Game File a noté qu’un document envoyé par Sony à la cour californienne le 21 août dernier stipule que le constructeur est tout à fait conforme aux règles. Il précise que les documents en question notent bien le fait que c’est bien la licence du jeu qui vous est proposée, pas la vente du jeu en lui-même. Game File indique aussi que Sony a mentionné le fait que « quiconque paie pour un jeu numérique comprend qu’il ne peut pas en être propriétaire, car s’il l’était, personne d’autre ne pourrait en obtenir une copie » (comme si l’on parlait de NFT, tiens). C’est sans doute pour cela que certains utilisateurs ont reçu des mails en provenance de Sony ces derniers jours, qui traitaient du même sujet.

Si Sony est dans le collimateur ici, il faut également comprendre que ce genre d’actions en justice a pour but de régler un problème plus large qui concerne aussi d’autres revendeurs, comme Microsoft et Nintendo. Mais la fin du format disques doit rendre le PlayStation Store un peu plus clair, étant donné qu’il pourrait se diriger vers un monopole sur les consoles PlayStation.

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