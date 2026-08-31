Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation

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La période estivale se ferme symboliquement comme chaque année aux alentours de la Gamescom, suivie d’une rentrée toujours plus ou moins chargée en sorties pour passer aux choses sérieuses. Toutefois, cela ne veut pas dire que les showcases garnis de trailers et d’infos sont terminés. PlayStation vient d’annoncer la tenue non pas d’un mais deux State of Play. Ils auront lieu dans quelques jours et seront pour le coup diffusés à la suite.

Double ration de State of Play le 3 septembre 2026 // Source : Sony

Un State of Play classique, et un sur les jeux asiatiques

Maintenant que le bruit sur GTA 6 s’est un peu calmé, et avant d’attaquer une rentrée qui commence très fort, PlayStation a jugé opportun de diffuser un nouveau State of Play. Une double dose cette fois, séparée en deux showcases légèrement différents.

Le premier State of Play proposera la ligne édito habituelle, c’est-à-dire un focus sur les productions PlayStation Studios et les titres provenant d’éditeurs tiers. À ce propos, la star sera sans nul doute Final Fantasy VII Revelation, qui bénéficiera à cette occasion d’un large aperçu, potentiellement concentré sur le monde ouvert offert par le jeu.

Juste après cette première partie, la seconde prendra la forme d’un State of Play Japon, présenté par Yuki Kaji. Il se chargera de mettre en lumière les productions japonaises et asiatiques, avec des séquences de gameplay et des annonces inédites. Qui sait, il y a probablement des chances de retrouver là-dedans des jeux issus du programme China Hero Project,

Pour cette double édition, bonne nouvelle, elle aura lieu en plein après-midi. Rendez-vous ce jeudi 3 septembre 2026 à partir de 15h, sur les chaînes YouTube et Twitch de PlayStation pour suivre tout cela. De notre côté, on vous préparera également résumés et articles pour ne rien rater d’important.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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