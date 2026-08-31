Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation

Un State of Play classique, et un sur les jeux asiatiques

Maintenant que le bruit sur GTA 6 s’est un peu calmé, et avant d’attaquer une rentrée qui commence très fort, PlayStation a jugé opportun de diffuser un nouveau State of Play. Une double dose cette fois, séparée en deux showcases légèrement différents.

Le premier State of Play proposera la ligne édito habituelle, c’est-à-dire un focus sur les productions PlayStation Studios et les titres provenant d’éditeurs tiers. À ce propos, la star sera sans nul doute Final Fantasy VII Revelation, qui bénéficiera à cette occasion d’un large aperçu, potentiellement concentré sur le monde ouvert offert par le jeu.

Juste après cette première partie, la seconde prendra la forme d’un State of Play Japon, présenté par Yuki Kaji. Il se chargera de mettre en lumière les productions japonaises et asiatiques, avec des séquences de gameplay et des annonces inédites. Qui sait, il y a probablement des chances de retrouver là-dedans des jeux issus du programme China Hero Project,

Pour cette double édition, bonne nouvelle, elle aura lieu en plein après-midi. Rendez-vous ce jeudi 3 septembre 2026 à partir de 15h, sur les chaînes YouTube et Twitch de PlayStation pour suivre tout cela. De notre côté, on vous préparera également résumés et articles pour ne rien rater d’important.