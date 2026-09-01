Capcom annonce Capcom Spotlight et dévoile son line-up pour le Tokyo Game Show, avec Monster Hunter Wilds: Ascendance

Du neuf pour l’extension de Monster Hunter Wilds

Ce Capcom Spotlight aura lieu le mercredi 16 septembre à 16 heures, et pour le moment, tout ce que l’on sait à son sujet, c’est qu’il durera 40 minutes et qu’il s’attardera sur les quatre titres suivants :

Pour Street Fighter 6, on imagine qu’il y sera question du prochain DLC (n’espérez pas voir tout de suite Tifa en action, quoique…) et du film prévu pour le mois d’octobre, tandis que Mega Man: Dual Override a peut-être une chance d’en dévoiler un peu plus sur sa sortie.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen viendra présenter toutes ses nouveautés avant sa sortie (n’oubliez pas de lire notre interview avec Capcom sur le sujet), mais ce qui attirera forcément l’attention, c’est la présentation de Monster Hunter Wilds: Ascendance. L’extension sera en effet jouable au Tokyo Game Show, ce qui veut dire que l’on est en droit d’attendre de nombreuses images sur ce DLC, sans forcément parler d’une période de sortie précise.

On notera que Onimusha: Way of the Sword et Pragmata seront aussi présents au Tokyo Game Show, mais n’attendez sans doute pas d’annonces à leur sujet durant le Capcom Spotlight.