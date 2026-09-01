Capcom annonce Capcom Spotlight et dévoile son line-up pour le Tokyo Game Show, avec Monster Hunter Wilds: Ascendance

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Comme s’il n’y avait pas déjà assez de conférences à suivre en ce moment, en voilà une qui se rajoute au planning. Capcom a décidé d’organiser un nouveau Capcom Spotlight qui viendra mettre en lumière les jeux qui seront au Tokyo Game Show, et on espère y voir quelques surprises.

Monster Hunter Wilds: Ascendance // Source : Capcom

Du neuf pour l’extension de Monster Hunter Wilds

Ce Capcom Spotlight aura lieu le mercredi 16 septembre à 16 heures, et pour le moment, tout ce que l’on sait à son sujet, c’est qu’il durera 40 minutes et qu’il s’attardera sur les quatre titres suivants :

Pour Street Fighter 6, on imagine qu’il y sera question du prochain DLC (n’espérez pas voir tout de suite Tifa en action, quoique…) et du film prévu pour le mois d’octobre, tandis que Mega Man: Dual Override a peut-être une chance d’en dévoiler un peu plus sur sa sortie.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen viendra présenter toutes ses nouveautés avant sa sortie (n’oubliez pas de lire notre interview avec Capcom sur le sujet), mais ce qui attirera forcément l’attention, c’est la présentation de Monster Hunter Wilds: Ascendance. L’extension sera en effet jouable au Tokyo Game Show, ce qui veut dire que l’on est en droit d’attendre de nombreuses images sur ce DLC, sans forcément parler d’une période de sortie précise.

On notera que Onimusha: Way of the Sword et Pragmata seront aussi présents au Tokyo Game Show, mais n’attendez sans doute pas d’annonces à leur sujet durant le Capcom Spotlight.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 28/02/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

N’achetez pas Monster Hunter Wilds tout de suite, Capcom prévient qu’une baisse de prix définitive arrive

pc ps5 xbox series
N’achetez pas Monster Hunter Wilds tout de suite, Capcom prévient qu’une baisse de prix définitive arrive

Monster Hunter Wilds: Ascendance officialisé, une immense extension arrive en 2027 (et une version Switch 2)

pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds: Ascendance officialisé, une immense extension arrive en 2027 (et une version Switch 2)

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

La potentielle version Switch 2 de Monster Hunter Wilds devient de plus en plus plausible selon un nouveau dataminage

switch 2
La potentielle version Switch 2 de Monster Hunter Wilds devient de plus en plus plausible selon un nouveau dataminage
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous présente Natla et son interprète dans un nouveau journal de développeurs
pc ps5 xbox series switch 2
tomb raider: legacy of atlantis
Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
pc ps5 xbox series switch
Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences
Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences
Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet
ps5
Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet
On a apprécié la découverte de Sea of Remnants, le monde ouvert qui mélange Persona, pirates et marionnettes
pc ps5 ios android
On a apprécié la découverte de Sea of Remnants, le monde ouvert qui mélange Persona, pirates et marionnettes
The 9th Dragon : On a mis des beignes dans une cité de Kowloon enivrante
pc ps5 xbox series switch
The 9th Dragon : On a mis des beignes dans une cité de Kowloon enivrante
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
ps5
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?
pc ps5 xbox series switch 2
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
pc
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
pc ps5 xbox series
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
Dragon Ball: Gekishin Squadra change totalement de gameplay pour son premier anniversaire en se débarassant du MOBA
Dragon-Ball-Gekishin-Squadra2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
switch 2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
ps5
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
ps5 xbox series
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series switch 2
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe
pc ps5 xbox series
Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
pc switch ios android switch 2
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
pc ps5 xbox series switch
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin