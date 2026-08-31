Dragon Ball: Gekishin Squadra change totalement de gameplay pour son premier anniversaire en se débarassant du MOBA

Dragon Ball: Gekishin Squadra arrête complètement sa formule MOBA

Dragon Ball: Gekishin Squadra a toujours été structurellement un MOBA ; entre les destructions de tours/bases, la capture de points stratégiques pour débloquer des Dragon Ball, le farm de minions, les camps en jungle, etc.

Or, à l’approche de la toute première bougie du titre, Bandai Namco a décidé de prendre un virage à la Tokyo Drift : un changement majeur dans le gameplay qui réoriente le jeu vers l’action en équipe dynamique (Super Team Battle).

Maintenant, les objectifs seront de capturer des objectifs ou des primes. Concrètement, les affrontements et les gros momentum seront concentrés sur des zones mobiles ou sur des éliminations en chaîne pour accumuler des points. Ainsi, les développeurs répondent aux attentes des joueurs, à savoir un jeu avec des combats de Saiyans nerveux, sans lenteur forcée par la gestion de la base ennemie.

Dragon Ball: Gekishin Squadra facilite certaines choses

Or, cette refonte ne s’arrête pas uniquement sur le gameplay : les rôles ont aussi été revus. Pour faire simple, le système de progression a été lissé avec malgré tout la conservation des trois grandes catégories.

Le rythme global de jeu a été accéléré, avec notamment l’early game qui a été largement raccourci. Les joueurs sont rapidement propulsés dans le momentum avec des compétences accessibles rapidement et des transformations débloquées beaucoup plus tôt qu’à l’accoutumée.

De cette façon, Bandai Namco tente de faire (re)venir des joueurs en leur donnant ce qu’ils souhaitaient depuis le début.