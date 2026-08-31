Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires

0

Jusqu’ici, Dlala Studios avait fait ses armes sur les licences des autres. C’est lui qui avait redonné vie à Battletoads tout en imaginant un jeu Disney « à l’ancienne », mais avec une patine plus moderne. Deux jeux sympathiques qui n’ont pas pour autant convaincu pleinement. Peut-être fallait-il à Dlala Studios se libérer de ses commanditaires pour aller explorer sa propre licence, afin d’exploiter tout le potentiel créatif de son équipe. C’est ce que l’on vérifiera avec Murals, nouveau jeu du studio annoncé lors de la Gamescom, que nous avons aussi pu voir pendant une demi-heure en compagnie de Ben Waring (Chief Technology Officer et directeur technique) et Mark Ragon (Chief Information Officer).

Murals // Source : Dlala Studios

On refait les contes

Si Murals est bien une licence propre à Dlala Studios, on s’amusera de voir que finalement, l’équipe ne s’éloigne pas tant que ça de l’univers de Disney. Comme l’entreprise à la souris aux grandes oreilles, le studio entend revisiter certains contes populaires à sa façon, de Raiponce à Alice au Pays des Merveilles en passant par Hansel & Gretel et Le Petit Chaperon Rouge. Avec une tournure différente de celle de Disney, un peu plus sombre (mais drôle) et originale, mais quand même.

Dans Murals, vous contrôlez un personnage qui va se retrouver coincé dans un château digne d’un conte de fées, et qui va rencontrer des tas d’individus que l’on connaît bien, ou plutôt que l’on croit connaître. La jeune femme sera aidée dans son périple par Loaf, qui prend la forme d’une sorte de croquis de papier en noir et blanc, dont l’esthétique dénote face au reste du décor.

On remarque alors que Dlala Studios s’essaye ici à un nouveau style avec un hack’n slash en vue isométrique, qui mélange la 2D et la 3D. Comme il l’a prouvé dans ses précédents jeux, le studio nous montre qu’il a une parfaite maitrise des environnements en 2D faits à la main, qui dégagent ici un style tout à fait unique et un charme tout à fait plaisant.

Sacré coup de pinceau

La démo qui nous a été présentée racontait la rencontre du duo avec la Petite Sirène, dont le look était très loin de celui d’Ariel. Dlala Studios veut ici jouer la carte de l’humour décalé avec ses personnages, en prenant le contre-pied de la représentation de ce que l’on se fait des héros de ces contes. En plus de son apparence pour le moins spéciale, la sirène ne pouvait pas non plus compter sur une jolie voix, et le doublage anglais en faisait ici des caisses. Peut-être en cabotinant un peu trop, ce qui ne servait pas réellement les quelques répliques humoristiques qui auraient pu marcher (même si l’on imagine qu’un public plus jeune pourrait être hilare devant la caricature forcée).

Une fois les présentations effectuées, c’était l’occasion de voir ce que Murals valaient en mouvement. Comme les représentants du studio l’affirment, le jeu a une inspiration pour le moins évidente : Hades. Si vous avez joué aux deux jeux de Supergiant Games, vous êtes ici en terrain connu, avec des suites d’arènes et des déplacements qui fonctionnent de la même façon, à ceci près que la partie roguelike est absente. Heureusement, car le marché et saturé et Dlala Studios fait bien de se limiter à une structure plus classique.

On y retrouve malgré tout une touche de hasard avec un marchand (Dave le mage) qui va vous vendre aléatoirement des améliorations (nommées « Eeries ») à placer comme vous le souhaitez sur votre arme ou vos autres pouvoirs, comme un bloc de glace qui va rendre vos attaques gelées, ou une relique qui va diviser votre sort en plusieurs projectiles.

Murals opte plutôt pour une progression linéaire avec des niveaux, et des armes différentes que vous allez récolter au cours de votre aventure. La démo n’en présentait que deux, à savoir une épée standard et un gros marteau aux attaques lentes mais puissantes. Sans la manette entre les mains, difficile de se faire une idée précise des sensations, mais Murals semble proposer un gameplay assez dynamique avec parfois beaucoup d’ennemis à l’écran qu’il faut gérer. Le studio dit aussi s’inspirer de Doom dans le traitement des ennemis, qui ont des spécificités uniques. Le but est d’esquiver au maximum les attaques pour ne pas interrompre votre chaîne d’ennemis abattus, afin de récolter plus d’expérience tout en remplissant votre jauge de limite, qui déclenchera une grande (et jolie) attaque de peinture sur tout le monde.

Ce maigre aperçu nous aura au moins donné envie d’en voir plus sur ce Murals, dont le style lui donne un certain charme. La sortie n’est pas prévue avant 2027 sur PC, en attendant de savoir s’il arrivera sur d’autres plateformes (ce qui est sans doute en préparation).

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077

pc ps5 xbox series
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077

Dragon Ball: Gekishin Squadra change totalement de gameplay pour son premier anniversaire en se débarassant du MOBA

Dragon-Ball-Gekishin-Squadra2

Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu

switch 2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu

Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation

ps5
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
ps5 xbox series
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series switch 2
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe
pc ps5 xbox series
Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
pc switch ios android switch 2
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
pc ps5 xbox series switch
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
GTA VI : La présentation du gameplay qualifiée de « la plus impressionnante jamais vue » selon Digital Foundry
ps5 xbox series
Grand Theft Auto 6 gta vi gta 6
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
pc ps5 xbox series switch 2
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
Les développeurs de Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen nous dévoilent des informations exclusives !
pc ps5 xbox series switch 2
Dragon's-Dogma-2-Dark-Arisen
GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre
ps5 xbox series
GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre
The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2
Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microtransaction n’est prévue… pour l’instant
ps5 xbox series
Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microtransaction n’est prévue… pour l’instant
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie
ps5
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie
GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune
ps5 xbox series
GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
pc
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps
ps5 xbox series
La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer
ps5 xbox series
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle
ps5 xbox series
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle