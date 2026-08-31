Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?

Sony PlayStation dans le viseur des consommateurs

Cette génération de consoles est définitivement étrange. Habituellement, le prix de vente des consoles baissait au rythme des années qui passent et des nouveaux modèles mis sur le marché. Depuis 2020, c’est exactement l’inverse qui se produit. Que ce soit en raison des taxes, du coût de fabrication ou des envies des actionnaires, les différentes marques augmentent le prix du matériel afin de maintenir leurs marges. Surtout, elles ne veulent plus vendre à perte et accéder à une rentabilité constante.

En mars dernier, Sony annonçait ainsi que le prix de ses différents modèles de PS5 allait une nouvelle fois augmenter, avec notamment une PS5 Pro qui est passée à 899,99 euros. Le pire dans tout ça, c’est que rien ne permet d’être optimiste et de penser que la prochaine génération sera plus accessible ni qu’elle sera vendue à moins de 1 000 euros. D’ailleurs, c’est une situation qui semble poser problème car Sony a ouvertement déclaré que les plans de lancement de celle qu’on appellera la PS6 par commodité n’étaient pas définis, faute de visibilité sur l’évolution de l’économie mondiale.

Des ruptures de stock ? Dans cette économie ?

Déjà saignés à vif, les nouveaux joueurs ont récemment été informés qu’à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux sortant sur PS5 ne seraient disponibles qu’au format dématérialisé, avec potentiellement des boîtes ne contenant qu’un code de téléchargement à l’image du prochain GTA 6.

De quoi lancer une grande vague de protestations, des pétitions et des appels au boycott, même temporaires. Sony a fini par sortir de son silence pour concrètement nous dire « vu et s’en tape », nourrissant d’autant plus la colère des joueurs. Pourtant, toute cette situation n’a visiblement aucun impact. Tout porte à croire que les précommandes de GTA 6 sont déjà à un niveau stratosphérique et, beaucoup plus concrètement, il est presque, voire totalement impossible, d’actuellement s’acheter une PS5 Pro sur le marché nord-américain selon nos confrères de PushSquare.

BestBuy, Target ou encore PS Direct sont tout simplement incapables de répondre à la demande. Une situation qui semble liée à l’arrivée prochaine du nouveau titre de Rockstar Games, mais il est difficile de savoir si les soucis de disponibilité ne sont pas plutôt liés à des difficultés de production. Quoi qu’il en soit, les joueurs américains veulent des PS5 Pro et les nouveaux tarifs ne semblent pas être un frein.