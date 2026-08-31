Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?

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La dématérialisation du jeu vidéo ne date pas d’hier, mais c’est actuellement Sony qui cristallise toutes les tensions liées à l’évolution des modes de consommation. Microsoft vendait déjà Indiana Jones et le Cercle Ancien en boîte sans disque, mais Sony n’a actuellement pas un grand sens du timing : annonce de la fin des jeux en boîte dès 2028, e-mail rappelant à tous le fait qu’on loue une licence, nouvelle augmentation des prix… Le tout en quelques semaines seulement. Pourtant, Sony a toutes les raisons de s’en moquer.

La PS5 Pro est en rupture de stock aux Etats-Unis. // Source : ActuGaming

Sony PlayStation dans le viseur des consommateurs

Cette génération de consoles est définitivement étrange. Habituellement, le prix de vente des consoles baissait au rythme des années qui passent et des nouveaux modèles mis sur le marché. Depuis 2020, c’est exactement l’inverse qui se produit. Que ce soit en raison des taxes, du coût de fabrication ou des envies des actionnaires, les différentes marques augmentent le prix du matériel afin de maintenir leurs marges. Surtout, elles ne veulent plus vendre à perte et accéder à une rentabilité constante.

En mars dernier, Sony annonçait ainsi que le prix de ses différents modèles de PS5 allait une nouvelle fois augmenter, avec notamment une PS5 Pro qui est passée à 899,99 euros. Le pire dans tout ça, c’est que rien ne permet d’être optimiste et de penser que la prochaine génération sera plus accessible ni qu’elle sera vendue à moins de 1 000 euros. D’ailleurs, c’est une situation qui semble poser problème car Sony a ouvertement déclaré que les plans de lancement de celle qu’on appellera la PS6 par commodité n’étaient pas définis, faute de visibilité sur l’évolution de l’économie mondiale.

Des ruptures de stock ? Dans cette économie ?

Déjà saignés à vif, les nouveaux joueurs ont récemment été informés qu’à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux sortant sur PS5 ne seraient disponibles qu’au format dématérialisé, avec potentiellement des boîtes ne contenant qu’un code de téléchargement à l’image du prochain GTA 6.

De quoi lancer une grande vague de protestations, des pétitions et des appels au boycott, même temporaires. Sony a fini par sortir de son silence pour concrètement nous dire « vu et s’en tape », nourrissant d’autant plus la colère des joueurs. Pourtant, toute cette situation n’a visiblement aucun impact. Tout porte à croire que les précommandes de GTA 6 sont déjà à un niveau stratosphérique et, beaucoup plus concrètement, il est presque, voire totalement impossible, d’actuellement s’acheter une PS5 Pro sur le marché nord-américain selon nos confrères de PushSquare.

BestBuy, Target ou encore PS Direct sont tout simplement incapables de répondre à la demande.  Une situation qui semble liée à l’arrivée prochaine du nouveau titre de Rockstar Games, mais il est difficile de savoir si les soucis de disponibilité ne sont pas plutôt liés à des difficultés de production. Quoi qu’il en soit, les joueurs américains veulent des PS5 Pro et les nouveaux tarifs ne semblent pas être un frein.

 

 

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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