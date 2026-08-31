Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation

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Tout début juillet, Sony annonçait la fin de la production des jeux physiques sur PlayStation à compter de janvier 2028. Une annonce qui fait forcément beaucoup de bruit sur la toile depuis maintenant 2 mois… et qui continue de susciter des réactions. Preuve en est, c’est aujourd’hui au tour de Sandfall Interactive, le studio français que l’on ne présente plus depuis le succès de Clair Obscur: Expedition 33, de réagir.

Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Sandfall Interactive prend la parole

Qu’on se le dise, la décision de Sony concernant l’arrêt de production de jeux physiques fait donc grincer pas mal de dents chez les joueurs, tandis qu’elle signe presque l’arrêt de mort des boutiques spécialisées. Du côté des acteurs de l’industrie vidéoludique, si Dan Houser, le cofondateur de Rockstar Games, défend l’idée que les joueurs doivent garder le choix, l’heure est également à la déception pour d’autres.

C’est notamment le cas de Hideo Kojima, ou encore de Yoko Taro, le créateur de la saga NieR. Un sentiment que Sandfall Interactive partage d’ailleurs au détour d’une interview accordée à Automaton. Et c’est Guillaume Broche, PDG et directeur créatif, qui est le premier à s’exprimer sur le sujet :

Personnellement, je trouve ça vraiment triste, car j’adore les magasins de jeux vidéo. Même si aujourd’hui je joue surtout sur PC, beaucoup de membres de l’équipe jouent sur PS5 et adorent collectionner les disques. Je pense que ça fait partie de la beauté de l’art : le fait que ce soit quelque chose de tangible, qu’on puisse toucher. Je comprends parfaitement que les gens veuillent avoir leurs rangées de DVD et de jeux et avoir le sentiment de les posséder. Alors je trouve ça vraiment dommage. D’un point de vue commercial, je comprends que ça puisse se justifier, mais en termes d’aspect artistique du jeu vidéo, c’est une décision regrettable.

Non sans se remémorer « deux moments très forts lors de la sortie du jeu » :

Après le lancement, nous sommes allés dans un magasin de jeux vidéo pour acheter notre propre jeu (rires). Juste pour le plaisir. Et un autre souvenir marquant, c’est quand quelqu’un du Japon m’a envoyé une photo [de notre jeu] prise dans un magasin de jeux vidéo – à Akihabara, je crois – avec toutes les inscriptions en japonais. Je me suis senti comme un gamin en la voyant. Je me suis dit : « Ouais, c’est réel ! » Ça commence à devenir concret quand on le voit en magasin.

L’importance du physique au-delà des contraintes

Clair obscur expedition 33 lumiere vignette 1

Lumière dans Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

De son côté, Tom Guillermin, le cofondateur et directeur technique de Sandfall Interactive, revient sur le développement de Clair Obscur : Expedition 33, lorsque « la question d’une éventuelle édition physique a été soulevée », tout en admettant que le physique « impose davantage de contraintes », mais… :

Pour nous, l’aspect physique était quelque chose de spécial. Nous pensions aussi que le jeu pouvait avoir une dimension particulière pour les joueurs, et qu’ils auraient envie, comme le disait Guillaume, de le tenir entre leurs mains. Même si cela a compliqué les choses et réduit les revenus par unité, il était important pour nous d’offrir cette possibilité aux joueurs qui souhaitent posséder le jeu en version physique. Car c’est aussi ce à quoi nous accordons de l’importance en tant que joueurs.

Hélas, rien ni personne ne semble faire changer d’avis Sony… Tandis que nous en profitons pour rappeler que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

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Jaquette de Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
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Date de sortie : 24/04/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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