Milki Delivery : Le jeu d’aventure de livraison de lait de Blibloop et Doot Tiny Games (Minami Lane, Kabuto Park) sortira le 17 novembre sur PC

0

Annoncé en tout début d’année avant de s’offrir une démo en juin dernier, en marge du Wholesome Direct 2026, Milki Delivery a refait surface pour nous partager une bonne nouvelle. Comme prévu, le jeu d’aventure et de livraison de lait cozy chapeauté par les développeurs Blibloop et Doot au sein du studio français Doot Tiny Games (Minami Lane, Kabuto Park) sortira bien en 2026, et plus précisément le 17 novembre prochain sur PC.

Miliki Delivery // Source : Doot Tiny Games et Wholesome Games

Une épopée chill de 2 à 4 heures bientôt disponible

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production indépendante, celle-ci nous invitera à suivre l’histoire de Neha, une jeune fille parcourant la campagne à vélo afin de livrer des bouteilles de lait aux habitants et habitantes de la région. Jouable uniquement à la souris, cette expérience courte (comptez entre 2 et 4 heures pour en voir le bout) nous fera voyager, à notre rythme, à travers des décors colorés et entièrement dessinés à la main, tout en étant porté par une ambiance relaxante. Au fur et à mesure de la partie, nous pourrons obtenir diverses ressources dans le but d’améliorer notre vélo, développer notre étable, ainsi que reconnecter la population de la « terre des vaches » qui a été autrefois touchée par un mystérieux incident.

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir Milki Delivery sur PC via Steam. Précision importante, si nous nous fions aux informations visibles sur sa page Steam, le titre ne devrait malheureusement pas proposer de traduction française au lancement, et ce malgré le soutien de Wholesome Games à l’édition. Espérons donc que le jeu trouvera son public afin de pouvoir en proposer une par le biais d’une potentielle future mise à jour. A suivre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Milki Delivery
Milki Delivery
pc

Date de sortie : 17/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026

Le fameux DLSS 5 de NVIDIA se lance aujourd’hui et arrive bientôt dans NBA 2K27

pc ps5 xbox series switch 2
Le fameux DLSS 5 de NVIDIA se lance aujourd’hui et arrive bientôt dans NBA 2K27

Helix est en vérité une « famille d’appareils », mais Asha Sharma ne veut pas encore confirmer ou non la présence d’un lecteur de disque

Asha-Sharma-CEO-Xbox

The Witcher 4 : CD Projekt Red confirme une version physique sur PlayStation… mais pas forcément avec un disque

The Witcher 4 : CD Projekt Red confirme une version physique sur PlayStation… mais pas forcément avec un disque
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Romancing SaGa 3: Destinies United : Un potentiel remake du JRPG de Square Enix listé au Brésil sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch ps4 ps vita xbox one snes switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United : Un potentiel remake du JRPG de Square Enix listé au Brésil sur PC et consoles
On a essayé la ROG Xbox Ally X20 et son écran OLED qui fait une énorme différence
On a essayé la ROG Xbox Ally X20 et son écran OLED qui fait une énorme différence
Don’t Nod se lance dans un nouveau plan de sauvegarde, indiquant que des licenciements sont à craindre
Don’t Nod se lance dans un nouveau plan de sauvegarde, indiquant que des licenciements sont à craindre
Même si Star Wars Zero Company fonctionne bien, son studio est en grande difficulté et n’arrive plus à payer les salaires
pc ps5 xbox series
Même si Star Wars Zero Company fonctionne bien, son studio est en grande difficulté et n’arrive plus à payer les salaires
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous présente Natla et son interprète dans un nouveau journal de développeurs
pc ps5 xbox series switch 2
tomb raider: legacy of atlantis
Capcom annonce Capcom Spotlight et dévoile son line-up pour le Tokyo Game Show, avec Monster Hunter Wilds: Ascendance
pc ps5 xbox series
Capcom annonce Capcom Spotlight et dévoile son line-up pour le Tokyo Game Show, avec Monster Hunter Wilds: Ascendance
Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
pc ps5 xbox series switch
Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences
Suite à quelques actions en justice, Sony persiste et signe : vous ne possèdez pas vos jeux dématérialisés, juste des licences
Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet
ps5
Naughty Dog annonce la fin du « tournage » d’Intergalactic: The Heretic Prophet
On a apprécié la découverte de Sea of Remnants, le monde ouvert qui mélange Persona, pirates et marionnettes
pc ps5 ios android
On a apprécié la découverte de Sea of Remnants, le monde ouvert qui mélange Persona, pirates et marionnettes
The 9th Dragon : On a mis des beignes dans une cité de Kowloon enivrante
pc ps5 xbox series switch
The 9th Dragon : On a mis des beignes dans une cité de Kowloon enivrante
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
ps5
Le studio Housemarque (Returnal, Saros) doit dire au revoir à l’un de ses cofondateurs, Ilari Kuittinen
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?
pc ps5 xbox series switch 2
Durée de vie Onimusha: Way of the Sword : Combien de temps pour finir le titre de Capcom ?
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
pc
Après Battletoads et Disney Illusion Island, Dlala Studios vole en solo avec Murals, hack’n slash qui revisite les contes populaires
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
pc ps5 xbox series
The Witcher 4 : le jeu tourne sur tous les supports prévus, CD Projekt RED ne veut pas refaire une Cyberpunk 2077
Dragon Ball: Gekishin Squadra change totalement de gameplay pour son premier anniversaire en se débarassant du MOBA
Dragon-Ball-Gekishin-Squadra2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
switch 2
Pokémon débarque sur la plateforme de streaming Disney+ avec la série Contes Pokémon: Les mésaventures de Palarticho et Pichu
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
ps5
Deux State of Play pour le prix d’un auront lieu le 3 septembre, avec notamment Final Fantasy VII Revelation
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
ps5 xbox series
Malgré la grogne et le boycott, la PS5 Pro est en rupture de stock outre-Atlantique. Merci GTA 6 ?
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series switch 2
« Miyamoto Musashi s’est imposé comme un choix évident » : Capcom nous confie que le retour d’anciens héros était envisagé dans Onimusha: Way of the Sword
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel