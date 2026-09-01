Milki Delivery : Le jeu d’aventure de livraison de lait de Blibloop et Doot Tiny Games (Minami Lane, Kabuto Park) sortira le 17 novembre sur PC

Une épopée chill de 2 à 4 heures bientôt disponible

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production indépendante, celle-ci nous invitera à suivre l’histoire de Neha, une jeune fille parcourant la campagne à vélo afin de livrer des bouteilles de lait aux habitants et habitantes de la région. Jouable uniquement à la souris, cette expérience courte (comptez entre 2 et 4 heures pour en voir le bout) nous fera voyager, à notre rythme, à travers des décors colorés et entièrement dessinés à la main, tout en étant porté par une ambiance relaxante. Au fur et à mesure de la partie, nous pourrons obtenir diverses ressources dans le but d’améliorer notre vélo, développer notre étable, ainsi que reconnecter la population de la « terre des vaches » qui a été autrefois touchée par un mystérieux incident.

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir Milki Delivery sur PC via Steam. Précision importante, si nous nous fions aux informations visibles sur sa page Steam, le titre ne devrait malheureusement pas proposer de traduction française au lancement, et ce malgré le soutien de Wholesome Games à l’édition. Espérons donc que le jeu trouvera son public afin de pouvoir en proposer une par le biais d’une potentielle future mise à jour. A suivre.