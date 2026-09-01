Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR

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À peine avons-nous pris le temps de souffler suite à la Gamescom qu’il faut déjà se préparer pour le Tokyo Game Show. Celui-ci se profile à l’horizon et certains éditeurs profitent de ce moment entre deux gros événements pour présenter leurs nouveautés, qui seront exposées sur le salon japonais. Konami prévoit par exemple d’organiser le retour de son « Press Start », une émission durant laquelle il s’attarde sur quelques titres de son catalogue à venir.

Rev. NOIR // Source : Konami

Trois jeux importants pour l’éditeur

Pour cette édition, Konami va se concentrer sur trois jeux seulement, même si vous pouvez être certains que la licence Yu-Gi-Oh passera surement une tête, tout comme eFootball: Kick-Off! dont la présence est déjà confirmée. Mais le vrai focus se fera sur trois titres, à commencer par Silent Hill Townfall et Castlevania: Belmont’s Curse, qui sortent tous les deux dans les prochaines semaines. Ce sera la dernière grande présentation des deux titres avant leur sortie en somme.

À leurs côtés, on retrouvera le JRPG Rev. NOIR, qui n’a plus vraiment fait parler de lui depuis son annonce et qui reste encore mystérieux. Une nouvelle licence chez Konami, ce n’est pas tous les jours (du moins avec cette ambition), c’est pourquoi on a forcément un peu hâte de voir ce que l’éditeur apportera au genre avec ce nouveau jeu.

En dehors de cela, n’attendez pas réellement d’autres annonces surprises, la présentation se focalisant sur des jeux déjà annoncés. Ce Press Start de Konami sera à suivre en direct ce jeudi 3 septembre à 17 heures, soit juste après les deux State of Play de Sony. Sacrée journée en vue.

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Jaquette de Castlevania: Belmont’s Curse
Castlevania: Belmont’s Curse
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Date de sortie : 15/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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