Konami va nous reparler de trois de ses jeux dans sa prochaine conférence, dont le JRPG Rev. NOIR
À peine avons-nous pris le temps de souffler suite à la Gamescom qu’il faut déjà se préparer pour le Tokyo Game Show. Celui-ci se profile à l’horizon et certains éditeurs profitent de ce moment entre deux gros événements pour présenter leurs nouveautés, qui seront exposées sur le salon japonais. Konami prévoit par exemple d’organiser le retour de son « Press Start », une émission durant laquelle il s’attarde sur quelques titres de son catalogue à venir.
Trois jeux importants pour l’éditeur
Pour cette édition, Konami va se concentrer sur trois jeux seulement, même si vous pouvez être certains que la licence Yu-Gi-Oh passera surement une tête, tout comme eFootball: Kick-Off! dont la présence est déjà confirmée. Mais le vrai focus se fera sur trois titres, à commencer par Silent Hill Townfall et Castlevania: Belmont’s Curse, qui sortent tous les deux dans les prochaines semaines. Ce sera la dernière grande présentation des deux titres avant leur sortie en somme.
À leurs côtés, on retrouvera le JRPG Rev. NOIR, qui n’a plus vraiment fait parler de lui depuis son annonce et qui reste encore mystérieux. Une nouvelle licence chez Konami, ce n’est pas tous les jours (du moins avec cette ambition), c’est pourquoi on a forcément un peu hâte de voir ce que l’éditeur apportera au genre avec ce nouveau jeu.
En dehors de cela, n’attendez pas réellement d’autres annonces surprises, la présentation se focalisant sur des jeux déjà annoncés. Ce Press Start de Konami sera à suivre en direct ce jeudi 3 septembre à 17 heures, soit juste après les deux State of Play de Sony. Sacrée journée en vue.
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin