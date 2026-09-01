The Witcher 4 : CD Projekt Red confirme une version physique sur PlayStation… mais pas forcément avec un disque

Une manière de sauver le physique pour CD Projekt Red

C’est en tout cas la question qui s’est posée au détour d’une interview accordée à The Game Business. Interrogé sur le cas de The Witcher 4, dans un premier temps, Michal Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, a reconnu qu’il n’avait malheureusement aucun contrôle sur cette situation qu’il déplore tout autant que les joueurs.

Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous sommes au courant des annonces de PlayStation. Et nous n’avons aucune influence sur la politique des constructeurs. Les disques des constructeurs, y compris PlayStation, doivent être fabriqués dans leurs propres usines. Donc, s’ils arrêtent effectivement la production d’ici 2028, alors oui [nous n’aurons pas de disque].

Avec ou sans disque, il affirme ensuite la volonté du studio de proposer une version physique du jeu sur PlayStation malgré tout :

Mais nous sommes très attachés au fait que les gens puissent accéder à des objets de collection tangibles. Nous sommes nous-mêmes des passionnés, et nous apprécions cela. Nous avons toujours soutenu cette idée. Donc, quoi qu’il arrive, nous proposerons assurément une boîte. Une boîte contenant des objets à découvrir. Quelque chose que vous aurez envie d’ouvrir et d’apprécier. Mais nous n’avons aucune influence sur les décisions prises.

Reste à savoir quand sortira exactement The Witcher 4, le jeu ne disposant pour le moment que d’une fenêtre de sortie entrouverte sur 2028.

En attendant, il sera bientôt possible de se (re)plonger dans l’univers de The Witcher 3: Wild Hunt avec son remaster prévu pour le 29 septembre prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Sans oublier l’arrivée du DLC « Songs of the Past » en 2027, et dont nous avons pu découvrir une présentation lors de notre passage à la Gamescom. De quoi faire monter encore un peu plus la hype !