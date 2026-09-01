The Witcher 4 : CD Projekt Red confirme une version physique sur PlayStation… mais pas forcément avec un disque

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En janvier 2028, une page va se tourner du côté de PlayStation avec l’arrêt de la production de jeux physiques pour les nouveaux titres. Une échéance qui risque de concerner directement The Witcher 4, le prochain RPG de CD Projekt Red étant justement attendu pour cette même année. A priori, pas de quoi pour autant changer les plans du studio polonais…

The Witcher 4 // Source : CD Projekt Red

Une manière de sauver le physique pour CD Projekt Red

C’est en tout cas la question qui s’est posée au détour d’une interview accordée à The Game Business. Interrogé sur le cas de The Witcher 4, dans un premier temps, Michal Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, a reconnu qu’il n’avait malheureusement aucun contrôle sur cette situation qu’il déplore tout autant que les joueurs.

Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous sommes au courant des annonces de PlayStation. Et nous n’avons aucune influence sur la politique des constructeurs. Les disques des constructeurs, y compris PlayStation, doivent être fabriqués dans leurs propres usines. Donc, s’ils arrêtent effectivement la production d’ici 2028, alors oui [nous n’aurons pas de disque].

Avec ou sans disque, il affirme ensuite la volonté du studio de proposer une version physique du jeu sur PlayStation malgré tout :

Mais nous sommes très attachés au fait que les gens puissent accéder à des objets de collection tangibles. Nous sommes nous-mêmes des passionnés, et nous apprécions cela. Nous avons toujours soutenu cette idée. Donc, quoi qu’il arrive, nous proposerons assurément une boîte. Une boîte contenant des objets à découvrir. Quelque chose que vous aurez envie d’ouvrir et d’apprécier. Mais nous n’avons aucune influence sur les décisions prises.

Reste à savoir quand sortira exactement The Witcher 4, le jeu ne disposant pour le moment que d’une fenêtre de sortie entrouverte sur 2028.

En attendant, il sera bientôt possible de se (re)plonger dans l’univers de The Witcher 3: Wild Hunt avec son remaster prévu pour le 29 septembre prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Sans oublier l’arrivée du DLC « Songs of the Past » en 2027, et dont nous avons pu découvrir une présentation lors de notre passage à la Gamescom. De quoi faire monter encore un peu plus la hype !

The witcher 4 illustration 1

The Witcher 4 // Source : CD Projekt Red

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Jaquette de The Witcher IV
The Witcher IV

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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