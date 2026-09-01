On a essayé la ROG Xbox Ally X20 et son écran OLED qui fait une énorme différence

La ROG XBOX Ally X20 2026 corrige les défauts de sa grande soeur

Lorsque nous avons pris en main la ROG Xbox Ally X d’ASUS l’année dernière, nous avions été particulièrement bluffés par la proposition. Dotée d’un hardware particulièrement solide, la ROG Xbox Ally X20 2026 reprend ces mêmes composants. On conserve d’abord le Ryzen AI Z2 Extreme, une puce composée de huit cœurs CPU Zen 5/Zen 5c et d’un GPU RDNA 3.5 doté de 16 unités de calcul. Elle est toujours épaulée par 24 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To au format M.2 2280, tandis que la batterie reste fixée à 80 Wh.

Encore aujourd’hui, on reste sur l’une des consoles portables les plus puissantes du marché. Mais alors, où s’opèrent les changements ? Pour faire simple, prenez la quasi-totalité des points négatifs relevés dans notre test de la ROG Xbox Ally X et vous obtenez la liste des améliorations apportées à cette nouvelle machine.

Par exemple, ASUS a revu le système de refroidissement afin de mieux évacuer la chaleur et, potentiellement, permettre au SoC de maintenir ses performances plus longtemps. Toutefois, la nouveauté majeure repose sur l’ajout d’un écran OLED de 7,4 pouces en 1920 × 1080, toujours capable d’atteindre 120 Hz, mais désormais compatible FreeSync Premium Pro et annoncé jusqu’à 1 400 nits en HDR. La connectique progresse également avec de l’USB4, du DisplayPort 2.1 et un lecteur microSD Express (comme sur Switch 2).

En matière de confort et de prise en main, la machine impressionne également. Malgré un poids assez élevé pour une console portable (756 g), la largeur du châssis et la répartition du poids permettent de ne pas trop sentir la masse entre les mains. De plus, les poignées ont été retravaillées afin d’offrir un meilleur grip.

ASUS a également opté cette fois-ci pour des sticks TMR, ce qui permet de réduire les risques de drift. Les boutons sont aussi bien moins bruyants et un peu plus bombés, tandis que la nouvelle croix directionnelle nous laisse la possibilité de choisir entre quatre et huit directions en la faisant simplement pivoter. Cela permet de s’adapter facilement au type de jeu pratiqué (jeu de combat vs jeu action/aventure par exemple).

Enfin, visuellement, la ROG Xbox Ally X20 ne bouleverse pas la formule introduite avec la précédente Xbox Ally X, mais ASUS a suffisamment retravaillé son apparence pour lui donner une identité propre. Cette édition anniversaire adopte notamment un châssis semi-transparent laissant entrevoir certains éléments internes, le tout accompagné de plusieurs détails rappelant les 20 ans de la marque. Ce sera évidemment une question de goût, mais de notre côté, nous avons apprécié cette nouvelle esthétique.

Un écran OLED qui change la donne

Nous avons pu jouer une dizaine de minutes à Forza Horizon 6 sur la console et il faut bien avouer que nous sommes face à ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. L’écran OLED est extrêmement convaincant, sachant que nous étions sur un stand du hall public de la Gamescom, avec un éclairage particulièrement intense. Que ce soient les couleurs, la profondeur des noirs ou le contraste, on profite d’un rendu très propre et équilibré.

D’après nos observations, la console maintient un combo 1080p/60 FPS sans broncher, et tout cela sans excès thermique notable. Sachant, encore une fois, que la machine avait tourné toute la matinée sur le stand public. Il faudra néanmoins l’essayer sur plusieurs types de jeux, chose que l’on fera lors d’un test en bonne et due forme.

Nous n’avons pas non plus eu accès à l’interface. Tournant toujours sous Windows 11, la machine bénéficie toutefois d’un avantage majeur par rapport à l’année dernière : un véritable mode Xbox officiel. Microsoft le définit comme une expérience dédiée « inspirée de la console », pensée pour naviguer et jouer entièrement à la manette. Cette interface permet notamment de retrouver dans une même bibliothèque les jeux installés depuis le Xbox Store, mais aussi depuis les principales boutiques PC comme Steam ou l’Epic Games Store.

La X20 conserve néanmoins toute la souplesse d’un PC Windows traditionnel avec la possibilité de revenir sur le bureau et d’installer librement d’autres applications. Il devrait même être possible d’y installer SteamOS, comme sur d’autres machines équipées d’un processeur AMD, même si la X20 ne bénéficie pas à ce jour d’une certification officielle.

Des évolutions appréciables mais assez coûteuses

La ROG Xbox Ally X20 est indéniablement la console portable la plus aboutie jamais produite par ASUS, mais elle ne constitue pas pour autant une nouvelle génération. La question du prix sera toutefois sans doute le plus grand frein à l’achat, avec un tarif européen de 1 399,99 € et de 2 599,99 € pour le bundle comprenant la console, les ROG XREAL R1 Edition 20, un ensemble dbrand Killswitch et une mallette Pelican Protector personnalisée. Même si la hausse des prix des composants a réduit l’écart avec certains concurrents, on reste sur un tarif particulièrement élevé pour ce marché. Si vous possédez déjà une ROG Xbox Ally X, l’intérêt est ainsi extrêmement limité. En revanche, si vous souhaitez investir dans une première console portable premium, cette X20 possède de sérieux arguments.

Enfin, que penser de la curiosité de cette édition anniversaire, à savoir les fameuses lunettes ? Pour l’expliquer rapidement, elles permettent littéralement de déporter l’affichage de la console devant vos yeux. Reliées simplement en USB-C à la X20, ces lunettes embarquent deux écrans Micro-OLED en 1920 × 1080 et peuvent simuler un écran virtuel allant jusqu’à 171 pouces à quatre mètres de distance. Le résultat est assez spectaculaire, avec la sensation de jouer sur un écran gigantesque sans avoir besoin d’un moniteur physique. De plus, le suivi 3DoF permet soit de fixer l’écran virtuel à un endroit précis dans l’espace, soit de le faire suivre les mouvements de la tête.

ASUS nous a même indiqué qu’il était possible d’adapter les verres à votre vue si vous portez habituellement des lunettes. Bien que cela ne remplace pas l’écran OLED de la console, le rendu est assez surprenant et l’on peut facilement imaginer leur utilisation lors d’un trajet en train ou à l’extérieur. Le port de l’accessoire n’est pas contraignant lors d’une courte session, même s’il faudra évidemment l’utiliser plus longtemps afin de vérifier si le confort reste satisfaisant sur la durée.

La ROG Xbox Ally X20 2026 ne cherche donc pas à révolutionner la formule, mais plutôt à la pousser un peu plus loin. L’arrivée de l’écran OLED, les améliorations apportées à l’ergonomie et au refroidissement ainsi que quelques ajustements bienvenus répondent à la plupart des reproches que nous avions formulés envers le modèle précédent. Notre première prise en main est ainsi très convaincante, notamment grâce à une qualité d’affichage qui place clairement la machine parmi les références du marché. Les lunettes ROG XREAL R1 Edition 20 apportent, de leur côté, une dimension plus expérimentale et dispensable, mais suffisamment réussie pour éveiller notre curiosité. Reste désormais à déterminer, lors d’un test plus approfondi, si toutes ces améliorations justifient un tarif aussi élevé.