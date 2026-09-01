Don’t Nod se lance dans un nouveau plan de sauvegarde, indiquant que des licenciements sont à craindre

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Voilà des années que Don’t Nod va mal et peine à obtenir un vrai succès commercial qui lui permettrait de se remettre en selle. Aphelion n’a visiblement pas rempli cet objectif, alors que cette année 2026 s’annonçait plus que périlleuse pour l’entreprise française. Elle avait déjà indiqué que sa trésorerie n’irait pas plus loin que le mois de novembre, faute de nouveaux investissements. Tencent, qui est pourtant actionnaire majoritaire de Don’t Nod a refusé de participer davantage au capital de l’entreprise, la laissant désormais seule face à ses problèmes. Et les soucis continuent.

Thomas Cross - Aphelion // Source : Don't Nod

Ne dites plus licenciements, mais « projet de transformation »

La direction de Don’t Nod a annoncé aujourd’hui un nouveau plan de sauvegarde, traduit comme « un projet de transformation afin de sauvegarder sa compétitivité ». Un titre au langage corpo volontairement flou et affligeant que l’on peut traduire par « il y aura des licenciements », ce qui était malheureusement plus ou moins attendu à ce stade :

« Dans un contexte de profonde évolution des conditions économiques de l’industrie du jeu vidéo et de son financement, conjuguée à la dégradation des principaux indicateurs économiques du Groupe, la Société estime nécessaire de faire évoluer son modèle opérationnel. Dans ce cadre, la Direction a convoqué les Instances Représentatives du Personnel de la Société pour une réunion prévue le jeudi 3 septembre 2026. Il s’agit de la première réunion de la procédure d’information – consultation du CSE préalable à la mise en œuvre éventuelle d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Parallèlement, la Direction a ouvert des négociations avec l’organisation syndicale représentative au sein de la Société. À l’issue de la réunion du Conseil d’administration et de la réunion des Instances Représentatives du Personnel, la Société communiquera au marché, le jeudi 3 septembre 2026 (post-clôture), les principaux éléments et prochaines étapes du projet de transformation, dans le respect de ses obligations réglementaires en matière d’information du marché. »

En juin 2025, des licenciements ont déjà eu lieu au sein de Don’t Nod, et ce n’était là que le dernier épisode de multiples vagues de renvois et de conflits avec le personnel. À l’heure actuelle, le studio a encore des projets dans les tuyaux et prépare par exemple un partenariat avec Netflix. Mais l’avenir post-2026 est néanmoins très flou pour l’entreprise, et sans doute encore plus pour les personnes qui y travaillent.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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