Don’t Nod se lance dans un nouveau plan de sauvegarde, indiquant que des licenciements sont à craindre

Ne dites plus licenciements, mais « projet de transformation »

La direction de Don’t Nod a annoncé aujourd’hui un nouveau plan de sauvegarde, traduit comme « un projet de transformation afin de sauvegarder sa compétitivité ». Un titre au langage corpo volontairement flou et affligeant que l’on peut traduire par « il y aura des licenciements », ce qui était malheureusement plus ou moins attendu à ce stade :

« Dans un contexte de profonde évolution des conditions économiques de l’industrie du jeu vidéo et de son financement, conjuguée à la dégradation des principaux indicateurs économiques du Groupe, la Société estime nécessaire de faire évoluer son modèle opérationnel. Dans ce cadre, la Direction a convoqué les Instances Représentatives du Personnel de la Société pour une réunion prévue le jeudi 3 septembre 2026. Il s’agit de la première réunion de la procédure d’information – consultation du CSE préalable à la mise en œuvre éventuelle d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Parallèlement, la Direction a ouvert des négociations avec l’organisation syndicale représentative au sein de la Société. À l’issue de la réunion du Conseil d’administration et de la réunion des Instances Représentatives du Personnel, la Société communiquera au marché, le jeudi 3 septembre 2026 (post-clôture), les principaux éléments et prochaines étapes du projet de transformation, dans le respect de ses obligations réglementaires en matière d’information du marché. »

En juin 2025, des licenciements ont déjà eu lieu au sein de Don’t Nod, et ce n’était là que le dernier épisode de multiples vagues de renvois et de conflits avec le personnel. À l’heure actuelle, le studio a encore des projets dans les tuyaux et prépare par exemple un partenariat avec Netflix. Mais l’avenir post-2026 est néanmoins très flou pour l’entreprise, et sans doute encore plus pour les personnes qui y travaillent.