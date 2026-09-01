Même si Star Wars Zero Company fonctionne bien, son studio est en grande difficulté et n’arrive plus à payer les salaires

En petite compagnie

Le fait que Star Wars Zero Company ait pu voir le jour est un petit miracle suite à ce que l’on a pu apprendre dans les colonnes de Game File. Le journaliste Stephen Totilo révèle que la grande majorité de l’équipe est en réalité au chômage technique depuis quelque temps maintenant, ne recevant aucun salaire depuis plusieurs semaines. On parlerait ici de 80 % des effectifs, avec un studio qui joue sa survie.

Un représentant de Bit Reactor précise que cette décision vient bien de la direction du studio, et non pas d’Electronic Arts (et encore moins Disney). Il ne resterait plus qu’une petite équipe qui serait aujourd’hui payée et qui a été contrainte d’assurer le lancement dans cette douloureuse situation. En somme, Bit Reactor est tombé à court de budget tout juste quelques mois avant le lancement de son jeu.

Un conflit interne qui déchire le studio

En interne, ce n’est pas le seul problème qui est survenu puisque les deux cofondateurs se livrent une bataille judiciaire depuis 2024, Alison Kelly accusant Greg Foertsch de l’avoir évincée. Elle indique que ce dernier aurait contourné quelques lignes de son contrat pour s’enrichir, ce que Foertsch réfute. De son côté, il précise que Kelly n’a techniquement jamais été copropriétaire du studio et que ses performances au travail étaient discutables, ce qu’elle conteste. Bref, un conflit qui s’est étalé et qui devrait se régler devant la cour début 2027, et ce sont les documents liés à cela qui ont mis en évidence la délicate situation de Bit Reactor.

Le succès du jeu pourrait inverser la tendance et permettre de payer certains salaires, mais Bit Reactor marche pour l’instant sur un fil. Le jeu a obtenu de bonnes critiques et le bouche-à-oreille semble avoir fonctionné, en témoignent les bons chiffres réalisés sur Steam. Reste à voir si cela sera suffisant pour assurer un futur, ou tout juste assez pour régler quelques dettes.