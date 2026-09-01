Même si Star Wars Zero Company fonctionne bien, son studio est en grande difficulté et n’arrive plus à payer les salaires

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Fondé en 2021 avec d’anciens membres de Firaxis aux commandes, Bit Reactor vient tout juste de livrer son premier projet avec Star Wars Zero Company, jeu tactique réussi qui semble attirer les foules. Si aucun chiffre de ventes n’a encore été annoncé, le jeu est parvenu à un pic de plus de 77 000 personnes connectées en simultané sur Steam, ce qui n’est pas un petit score pour un jeu de la sorte, même en bénéficiant de la puissance de la marque Star Wars (qui n’est aujourd’hui plus synonyme de succès assuré). Tout porte à croire que le jeu est un succès, mais rien ne dit que cela sauvera un Bit Reactor déjà dans la panade avant même la sortie du titre.

Star Wars Zero Company // Source : Electronic Arts

En petite compagnie

Le fait que Star Wars Zero Company ait pu voir le jour est un petit miracle suite à ce que l’on a pu apprendre dans les colonnes de Game File. Le journaliste Stephen Totilo révèle que la grande majorité de l’équipe est en réalité au chômage technique depuis quelque temps maintenant, ne recevant aucun salaire depuis plusieurs semaines. On parlerait ici de 80 % des effectifs, avec un studio qui joue sa survie.

Un représentant de Bit Reactor précise que cette décision vient bien de la direction du studio, et non pas d’Electronic Arts (et encore moins Disney). Il ne resterait plus qu’une petite équipe qui serait aujourd’hui payée et qui a été contrainte d’assurer le lancement dans cette douloureuse situation. En somme, Bit Reactor est tombé à court de budget tout juste quelques mois avant le lancement de son jeu.

Un conflit interne qui déchire le studio

Star wars zero company 4 1

Star Wars Zero Company // Source : Bit Reactor

En interne, ce n’est pas le seul problème qui est survenu puisque les deux cofondateurs se livrent une bataille judiciaire depuis 2024, Alison Kelly accusant Greg Foertsch de l’avoir évincée. Elle indique que ce dernier aurait contourné quelques lignes de son contrat pour s’enrichir, ce que Foertsch réfute. De son côté, il précise que Kelly n’a techniquement jamais été copropriétaire du studio et que ses performances au travail étaient discutables, ce qu’elle conteste. Bref, un conflit qui s’est étalé et qui devrait se régler devant la cour début 2027, et ce sont les documents liés à cela qui ont mis en évidence la délicate situation de Bit Reactor.

Le succès du jeu pourrait inverser la tendance et permettre de payer certains salaires, mais Bit Reactor marche pour l’instant sur un fil. Le jeu a obtenu de bonnes critiques et le bouche-à-oreille semble avoir fonctionné, en témoignent les bons chiffres réalisés sur Steam. Reste à voir si cela sera suffisant pour assurer un futur, ou tout juste assez pour régler quelques dettes.

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Jaquette de Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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